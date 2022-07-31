كوبا: 141 مهاجرا من هايتى تقطعت بهم السبل على الساحل الجنوبى للبلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكوبية اليوم السبت أن 141 مهاجرا من هايتى تقطعت بهم السبل على الساحل الجنوبى لكوبا فى إطار سلسلة من الجهود واسعة النطاق من قبل الهايتيين للفرار من بلدهم المضطرب.





وقالت السلطات الكوبية - وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - إن المهاجرين انطلقوا قبل ثمانية أيام من جزيرة جوناف غربى العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس، وقال مهاجرون إنهم كانوا يأملون فى الوصول إلى ميامى لكن سوء الأحوال الجوية أخرجهم عن مسارهم.

وأشارت السلطات إلى أن المجموعة تلقت مساعدة طبية وتم نقلها إلى معسكر للشباب.

وفى أواخر شهر مايو الماضى، تم إنقاذ 842 هايتيًا من قارب قبالة الساحل الشمالى لكوبا، حيث تخلى المهربون عنهم وبسبب التيارات البحرية والرياح، ينتهى الأمر ببعض سفن المهربين التى تهدف إلى الوصول إلى الولايات المتحدة على السواحل الكوبية ولم يتم الإبلاغ رسميًا عن جميع الوافدين، رغم أن السلطات فى هافانا أقرت فى الأشهر الأخيرة بزيادة عدد الوافدين.