وقالت السلطات الكوبية - وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - إن المهاجرين انطلقوا قبل ثمانية أيام من جزيرة جوناف غربى العاصمة الهايتية بورت-أو-برنس، وقال مهاجرون إنهم كانوا يأملون فى الوصول إلى ميامى لكن سوء الأحوال الجوية أخرجهم عن مسارهم.
وأشارت السلطات إلى أن المجموعة تلقت مساعدة طبية وتم نقلها إلى معسكر للشباب.
وفى أواخر شهر مايو الماضى، تم إنقاذ 842 هايتيًا من قارب قبالة الساحل الشمالى لكوبا، حيث تخلى المهربون عنهم وبسبب التيارات البحرية والرياح، ينتهى الأمر ببعض سفن المهربين التى تهدف إلى الوصول إلى الولايات المتحدة على السواحل الكوبية ولم يتم الإبلاغ رسميًا عن جميع الوافدين، رغم أن السلطات فى هافانا أقرت فى الأشهر الأخيرة بزيادة عدد الوافدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوبا: 141 مهاجرا من هايتى تقطعت بهم السبل على الساحل الجنوبى للبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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