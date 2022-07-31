النرويج ترسل 14 مركبة مدرعة خفيفة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع النرويجى بيورن أريلد جرام، فى تعليقه على نقل المركبات المدرعة: "تواصل النرويج المساهمة فى نضال الأوكرانيين من أجل الحرية وتقوم الحكومة باستمرار بتقييم كيف يمكن للنرويج تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا فى دفاع البلاد ضد الغزو الروسى"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. يذكر أن القوات النرويجية استخدمت نفس نوع المركبات فى أفغانستان وتبرعت النرويج بالفعل بمعدات عسكرية أخرى مثل المدفعية والأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات المحمولة وناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا.

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