وفاة ثانى حالة إصابة بجدرى القردة فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة إندبندت البريطانية اليوم السبت أنه تم تأكيد أول حالة وفاة بسبب جدرى القردة خارج القارة الإفريقية أمس فى منطقة فالنسيا بإسبانيا، بينما توفى رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بسبب المرض فى بيلو هوريزونتى بالبرازيل.

ولم يتم حتى الآن مشاركة أى تفاصيل حول الضحية الثانية لإسبانيا.