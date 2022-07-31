جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة إندبندت البريطانية اليوم السبت أنه تم تأكيد أول حالة وفاة بسبب جدرى القردة خارج القارة الإفريقية أمس فى منطقة فالنسيا بإسبانيا، بينما توفى رجل يبلغ من العمر 41 عامًا بسبب المرض فى بيلو هوريزونتى بالبرازيل.
ولم يتم حتى الآن مشاركة أى تفاصيل حول الضحية الثانية لإسبانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة ثانى حالة إصابة بجدرى القردة فى إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.