الملك : كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 31 يوليو 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم الجمعة، الأمة العربية والإسلامية، برأس السنة الهجرية. وقال جلالته عبر حسابه بتويتر: ” في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، هذه الرحلة العطرة المباركة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على الأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات. كل عام وأنتم بحفظ الله ورعايته”.

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