أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن رابط نتائج قبول الموحد وزارة الدفاع من المستوى المتوسط ​​مما أدى إلى زيادة عمليات البحث عن نتائج وزارة الدفاع، كما تم الإعلان منذ وقت ليس ببعيد أن وزارة الدفاع تقدم حامليها إلى الأكاديميات العسكرية ابتداءً من المدارس الثانوية، وضعت وزارة الدفاع شروط التقديم والتواريخ والروابط للتسجيل، بعد تصنيف الطلبات المقدمة ومراجعة بيانات المتقدم، أصدرت وزارة الدفاع نتائج القبول الأولية وحددت عدة إجراءات يجب اتباعها واتباعها، وسنشرح أدناه رابط نتائج استعلام وزارة الدفاع.

رابط نتائج قبول الموحد وزارة الدفاع 1444 ضباط فى السعودية

أصدرت وزارة الدفاع السعودية رابط الاستعلام عن نتائج قبول الموحد وزارة الدفاع 1444 للضباط، ويجب تنفيذ نتائج الاستعلام وفقًا للخطوات التالية:

يجب عليك زيارة موقع وزارة الدفاع.

ثم حدد الدرجات لطلاب المدارس الثانوية.

يجب إكمال جميع إجراءات القبول.

ثم قم بتنزيل وطباعة نموذج القبول الأولي.

يجب طباعة بطاقة تدقيق.

وتحديد موعد لفحص طبي مبدئي.

تقديم وزارة الدفاع 1444 للمقبولين

يجب على المتقدمين الذين أكدت وزارة الدفاع قبولهم اتخاذ الخطوات التالية لإكمال خطوات التقديم:

يجب استكمال استبيان طبي.

ثم اطبع الاستبيان الطبي.

يجب إكمال جميع إجراءات القبول الأخرى.

وطباعة استمارة القبول المبدئية.

حدد موعدًا للفحص البدني الأولي والمقابلة ، وتذكر أنه لا يمكن حذف التاريخ المحدد.

يجب حمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

طباعة بطاقات المراجعة.

إحضار المستندات التي تم تحميلها أثناء التقديم الإلكتروني للمراجعة.

تعليمات الحضور للقبول في وزارة الدفاع

وضعت وزارة الدفاع السعودية عدة تعليمات للطلاب المقبولين، يجب عليهم اتباعها أثناء دراستهم، وهي كالتالي:

يجب أن ترتدي ملابس رياضية غير أحذية رياضية بدون حذاء.

الحضور مطلوب في التاريخ المحدد في بطاقة المراجعة.

الهواتف المحمولة غير مسموح بها معك.

يجب حمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

وضرورة تقديم المستندات أثناء التقديم الإلكتروني للامتثال.

الزي الرياضي للمقابلة العسكرية وزارة الدفاع

أوضحت وزارة الدفاع ، الملابس الرياضية التي يجب ارتداؤها في المقابلات العسكرية، على النحو التالي: