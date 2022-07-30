رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444 كيفية التقديم على الوظائف التعليمية

رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن توفر عدة وظائف تعليمية، موضحة أنه سيتم فتح باب التقديم لهذه الوظائف من خلال منصة جدارة، اعتبارًا من الأحد 2 يناير 1444، وستستمر الطلبات حتى 1 سبتمبر 1444 هـ، عبر منصة جدارة، سنشرح أدناه الوظائف التعليمية لمنصة جدارا وطرق وشروط التطبيق.

رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444

أكدت وزارة التربية والتعليم طلبات الحصول على وظائف التعليم عبر منصة جدارة وأكدت أن الطلبات تتم من خلال الخطوات التالية:

يجب أن تذهب إلى منصة جدارة.

ثم أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق لتسجيل الدخول.

حدد “أود التقدم لوظيفة جديرة بالتقدير”.

كما يجب إدخال البيانات بشكل صحيح.

الآن حدد الوظيفة التي تريد الانضمام إليها.

ثم اقرأ الشروط بعناية.

أدخل البيانات وأرفق المستندات المطلوبة.

تسجيل الطلب.

موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلبات الوظائف التربوية عبر منصة “جدارة” ستبدأ يوم غد الأحد 31 يوليو 2022 الموافق 1/2/1444 هـ، وتستمر الطلبات حتى يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 في هذا اليوم، سيتم قبول الأشخاص المناسبين للوظائف المتاحة بناءً على تخصصاتهم.