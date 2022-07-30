نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444 كيفية التقديم على الوظائف التعليمية في المقال التالي
رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن توفر عدة وظائف تعليمية، موضحة أنه سيتم فتح باب التقديم لهذه الوظائف من خلال منصة جدارة، اعتبارًا من الأحد 2 يناير 1444، وستستمر الطلبات حتى 1 سبتمبر 1444 هـ، عبر منصة جدارة، سنشرح أدناه الوظائف التعليمية لمنصة جدارا وطرق وشروط التطبيق.
رابط التقديم فى وظائف جدارة 1444
أكدت وزارة التربية والتعليم طلبات الحصول على وظائف التعليم عبر منصة جدارة وأكدت أن الطلبات تتم من خلال الخطوات التالية:
- يجب أن تذهب إلى منصة جدارة.
- ثم أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورمز التحقق لتسجيل الدخول.
- حدد “أود التقدم لوظيفة جديرة بالتقدير”.
- كما يجب إدخال البيانات بشكل صحيح.
- الآن حدد الوظيفة التي تريد الانضمام إليها.
- ثم اقرأ الشروط بعناية.
- أدخل البيانات وأرفق المستندات المطلوبة.
- تسجيل الطلب.
موعد التقديم على الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة
أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلبات الوظائف التربوية عبر منصة “جدارة” ستبدأ يوم غد الأحد 31 يوليو 2022 الموافق 1/2/1444 هـ، وتستمر الطلبات حتى يوم الأحد الموافق 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 في هذا اليوم، سيتم قبول الأشخاص المناسبين للوظائف المتاحة بناءً على تخصصاتهم.
شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1444
حددت وزارة التربية والتعليم سلسلة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للوظائف التعليمية من خلال برنامج جدارة هذه الشروط هي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.
- كما يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية في هذا التخصص.
- يجب استيفاء متطلبات الرقابة المهنية والممارسة.
- كما يجب عليك التأكد من أن حساب جدارا الخاص بك يتم تفعيله بشكل دائم كل شهر، ويتم ذلك من خلال رابط جدارة.
- وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لتوفير عدد من الوظائف التعليمية، فعدد الوظائف التعليمية يعادل 11 ألف وظيفة في جميع وظائف التعليم، وهي فرصة كبيرة لجميع الخريجين.
رقم التواصل مع منصة جدارة 1444
طورت منصة جدارا مجموعة من الوسائل للتواصل مع منصة جدارة بالطرق التالية:
- الرقم المجاني لبرنامج جدارا: 19911
- بريد الكتروني: [email protected]
- ساعات العمل: 07:30 صباحا – 02:30 مساءا
- للشكاوى والاستفسارات: تواصل مع فريق الدعم.
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