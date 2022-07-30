سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بسعر مناسب ورخيص

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هناك سيارات مستعملة كثير في المملكة العربية السعودية، والتي تكون بحالة جيدة من الخارج والداخل ولا يوجد بها أي عيوب، خاصة في الماكينة الخاصة بها، مثل السيارة تويوتا هايلكس 2016، وتويوتا باريس 2015 والخ، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم إمكانيات هذه السيارة المستعملة. سيارة تويوتا هايلكس ٢٠١٦ مستعملة للبيع سيارة تويوتا هايلكس ٢٠١٦ تتميز بناقل حركة اتوماتيك، وطراز اتوماتيك، ولون أبيض خالي من أي رشوش، وبها مرايات بنفس لون السيارة المعروض.

كما أن هذه السيارة تتميز بماكينة نظيفة خالية من أي عيوب وتعمل بالبنزين.

تتميز هذه السيارة بوجود كماليات رائعة بها مثل المكيف، وريموت كنترول الذي يساعد على التحكم بأجهزة السيارة بسهولة.

يوجد بهذه السيارة نوافذ نعمل بالكهرباء خلفية وأمامية، وراديو كاسيت لسماع القرآن والنغمات، وبها أيضا حساسات.

قطعت هذه السيارة أميال تصل إلى ١٨٨,000 كم.

توجد سيارة تويوتا هايلكس ٢٠١٦ بمدينة جدة.

تعرض سيارة تويوتا هايلكس 2016 بسعر 50,000 الف ريال سعودي.

للتواصل يجب الاتصال على +966595159267. للبيع سيارة تويوتا باريس 2015 مستعملة سيارة تويوتا ياريس 2015 تتميز بلونها البني الرائع الذي يفضله الكثير من الأشخاص، وبماكينتها السريعة التي تعمل بوقود البنزين، وتتميز أيضا بناقل الحركة الاتوماتيك.

كما أن هذه السيارة يوجد بها مكيف وباور، وريموت كنترول، وبلوتوث.

تتميز هذه السيارة بوسائد هوائية للسائق وللركاب، وايضا بها وسائد هوائية جانبيه.

يوحد بهذه السيارة قفل مركزي خاص بقفل الأبواب بشكل محكم، وقواعد للركاب والسواق مصنوعة من الجلد.

قطعت هذه السيارة أميال قد تصل إلى 185,000 كم.

توجد سيارة تويوتا ياريس 2015 بمدينة بريدة.

تعرض سيارة تويوتا ياريس 2015 بسعر 20,000 الف ريال سعودي كاش.

للتواصل يجب الاتصال على الرقم 0590220692,+966590220692. سيارة تويوتا انوفا 2010 مستعملة للبيع سيارة تويوتا انوفا 2010 تتمتع بهيكل ميني فان، وناقل حركة اتوماتك، وبها ماكينة قوية تعمل بالبنزين، وتتميز أيضا بلونها الفضي اللامع.

كما أن هذه السيارة يوجد بها نوافذ خلفية تعمل بالكهرباء، وحساسات توجد بالخلف، ووسادة هوائية للسائق.

تتميز هذه السيارة بنظام ذكي ورائع يساعد السائق على ركن السيارة بسهولة، ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء أيضا.

توجد سيارة تويوتا انوفا 2010 في مدينة الزلفي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بسعر مناسب ورخيص - ثقفني

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