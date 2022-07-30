نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط عقد تأجير السيارة في السعودية وشروط الإلغاء 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط عقد تأجير السيارة في السعودية وشروط الإلغاء 1444، يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة شروط عقد تأجير السيارات، بالإضافة إلى ذلك شروط إلغاء عقد التأجير، سوف نوضح ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا، من خلال موقع ثقفنى.
شروط عقد تأجير السيارة في السعودية
تخضع عملية استئجار سيارة في المملكة العربية السعودية 1444 لاتفاقية تأجير السيارات بين المقترض وشركة تأجير السيارات.
الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وقد تضيف لغة أخرى، من البيانات المدرجة في عقد الإيجار كما يلي:
- رقم العقد، تاريخ العقد، الموقع، الوقت.
- تفاصيل شركة تأجير السيارات وتفاصيل وسيط التأجير (إن وجد).
- بيانات المركبة والمستأجر وبيانات جميع المسموح لهم بقيادة السيارة.
- رقم وثيقة التأمين على السيارات، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع التغطية، ونسبة الخصم، والتغطية الإضافية المتفق عليها.
- اقرأ عداد الأميال للمركبة لتحديد عدد الكيلومترات المسموح بها.
- تكلفة الإيجار اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلومترات الإضافية إن وجدت.
الدفع المسبق، الرصيد، طريقة الدفع.
- ما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد العقد، والوقت اللازم لتقديم الطلب، وآلية الاتصال وقبول الطلب.
- يرجى توضيح الحالة داخل السيارة وخارجها وقت الاستئجار غالبًا ما يتم تضمين هذه المعلومات في ملحق العقد.
- وقت التأخير المسموح به لإعادة السيارة.
- شروط والتزامات شركة تأجير السيارات المرخصة من المملكة.
- توقيع المستأجر وممثل الشركة المؤجرة.
- جميع المعلومات التي تعتبرها وسائل النقل العام ضرورية لإضافتها إلى الشروط والأحكام.
شروط إلغاء عقد تأجير السيارة في السعودية
تحتفظ شركة تأجير السيارات بالحق في تعليق تأجير السيارة أو استلامها من المؤجر من خلال السلطة المختصة في الحالات التالية دون إشعار مسبق:
- عندما يتأخر الإرجاع في التاريخ والوقت المحددين في عقد الإيجار.
- عندما تتصرف بشكل مخالف للفعل المتضمن في عقد الإيجار.
- عندما تكتشف شركة تأجير السيارات أن المؤجر قدم معلومات غير صحيحة عند إبرام العقد.
التزامات شركة تأجير السيارات في السعودية
تحدد المادة (33) من اللائحة العامة لأنشطة تأجير السيارات ومشغلي السيارات الصادرة عن المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية.
- يجب على الشركة التأكد من السلامة الفنية للمركبة وصلاحيتها للإيجار.
- تحتاج الشركة إلى الحفاظ على نظافة السيارة من الداخل والخارج .
- شركة تأجير السيارات هي المسؤولة وحدها أمام وزارة النقل والسلطات الأخرى عن انتهاك حقوق السيارة المستأجرة من خلال وسيط تأجير السيارات.
- تحتاج شركات تأجير السيارات إلى إجراء صيانة للمركبة للتحقق من حالتها الفنية، مع الاحتفاظ بسجل للصيانة الدورية.
- يجب على شركات تأجير السيارات أن تزود المركبات بإطارات احتياطية.
- تزويد المركبة بمجموعة إسعافات أولية وطفاية حريق عاملة.
- يجب على الشركة إخضاع السيارة للفحص الفني وفقًا لقانون المرور على الطرق ولوائح التنفيذ طوال فترة القيادة.
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