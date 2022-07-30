نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقدم اعتراض على رفض قبول الضمان الاجتماعي المطور وما هى اسباب الرفض في المقال التالي

إليكم الخطوات الواجب عليكم اتباعها من أجل تقديم اعتراض رفض قبول الضمان الاجتماعي المطوّر، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي والفئات التي تم قبول طلبهم، ولكن هناك بعض الفئات التي ترى أنها مستحقة ولكن تم رفض قبول انضمامها في برنامج الضمان وتحتاج إلى تقديم اعتراض وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم كيفية تقديم الاعتراض لقبول الطلب والنظر فيه مرة أخرى. خطوات تقديم اعتراض رفض قبول الضمان الاجتماعي المطوّر قم بالدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد ذلك قم بالنقر على خيار “الأهلية والاستحقاق” وسيتم عرض سبب رفض طلبكم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

انقر على زر “تقديم اعتراض” وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وارفع جميع الصور والوثائق التي تدعم طلبك وتؤكد أنك مستحق ثم انقر على “تقديم الاعتراض”. أسباب رفض أهلية برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر في حالة أنك لم تقم بكتابة راتبك الشهري بشكل دقيق أو تكتبه بشكل ناقص.

إذا قمت برفع المستندات بشكل ناقص أيضًا.

وكذلك في حالة أن أحد الشروط الذي قمت بإدخالها بها نقص أو خلل.

وأيضًا في حالة تجاوز الحد المانع لقبول الضمان الاجتماعي المطوّر. شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر يجب أن يكون الشخص المتقدم على البرنامج سعودي الجنسية.

يشترط أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

من الممكن أن تكون المواطنة أجنبية (غير سعودية) ولكن يجب أن يكون لديها أبناء من أب سعودي سواء كانت أرملة أو مطلقة.

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأجانب الذين لديهم بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري للشخص المستفيد يجب ألا يتجاوز قيمة راتب الضمان وهو 1100 ريال سعودي ولكل فرد 550 ريال سعودي.

يجب ألا يكون لدى المستفيد أي أصول عريقة وغنية وكذلك يجب ألا يكون مستفيدًا من أحد برامج التأمين الاجتماعي.

توافق المستفيد مع جميع شروط وزارة الإسكان السعودية ويجب ألا يكون تابع لأي دار من دور الإيواء السعودية. عمر شويل - جدة كيف أقدم اعتراض على رفض قبول الضمان الاجتماعي المطور وما هى اسباب الرفض - ثقفني

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