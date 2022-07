نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث فورت نايت 2022 يصعد جون سينا إلى حلبة FORTNITE ضمن التحديثات الجديدة في فورتنايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة آخر تحديث فورت نايت 2022 يصعد جون سينا إلى حلبة FORTNITE. يقتحم المصارع المشهور جون سينا لعبة فورتنايت القتالية ويحقق نجاح باهر في صفوف اللاعبين كجزء من SummerSlam المُقدم من Epic. كما يعتبر المصارع جون سينا هو البطل الفائز باللقب أكثر من 16 مرة علي التوالي ضد سلوك المقاتلين الآخرين وخصومة في فورت نيت Fortnite. الآن تم طرح ملابس جون سينا وكافة معداته وأكسسواراته القتالية داخل المتجر وذلك كان بداء من يوم الجمعة 29 يوليو في الثالثة صباحًا بتوقيت الرياض و بدءًا من 28 يوليو الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. (تعد Epic بأن ملابس Cena لا تحتوي على ميزة إخفاء.).

أيضا من ضمن ملحقات زي جون سينا الحديث في فورت نايت هو زيه الذي يظهر فيه لقب بطولة WW. وبعض العناصر الأخرى من الأدوات والأسلحة المستخدمة أثناء القتال. مثل وفأس قفاز الصفع الخماسي السخية ورقصة U Can’t C Me الشهيرة أثناء دخول جون سينا إلى حلبة القتال والصراع. لذلك حقيقة أضاف جون سينا الكثير من المتعة والتميز ضد خصومك داخل قتال FORTNITE

الآن جون سينا في فورت نايت بالفعل تم أضافه التحديثات الأخيرة في فورت نايت والتي كان أهمها هو المصارع الغني عن التعريف john cena fortnite جون سينا. والذي إضافة مميزات كبيره جدا ومتعه وأثارة اكثر للقتال باللعبة. حيث يتم شرائه مع بعض الأزياء أكسسوارات الخاصة به كمصارع حقيقي. كما يكون له ايضا سكنه الخاص الذي يحتمي ويعيش بداخله أصافة قوية من فورتنايت 2022 للجيل الحالي من محبي اللعبة.

هكذا فورت نايت اعلنت عن تعاونها مع جون سينا . وبالفعل تم ذالك مع جميع skin جون سينا في المتاجرالرسمية. تم طرح جميع ال skin بشكل رسمي بداء من يوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 وهذا التفاصيل بشكل رسمي من مصادر تحميل فورتنايت للاندرويد وكافة الأجهزة الغير مدعومة والاستمتاع بإضافة جون سينا الجديد .

سكن john cena fortnite جون سينا فورت نايت. الآن تحظى تجربة القتال بإشادة كبيرة جدا بين مستخدمي اللعبة كما هناك بعض التوقعات عن اضافة مصارعين اخرين من مصارعين و نجوم WWE، لعبة Fortnite العالمية بعض التسريبات الأخيرة تعلن عن اقتراب تعاون جديد بين Epic، و The Last of Us، ويحتوي التعاون على إضافة تصاميم و Skins تخص ذا لاست أوف أس إلى لعبة Fortnite، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن التعاون في سبتمبر القادم 2022، وفقًا لموقع saudigamer.