الجزائر تنفى استئناف العلاقات التجارية مع إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الجزائر عدم "صحة الادعاءات المتداولة حاليا من قبل بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا"، ورفع القيود عن التعامل التجارى معها، مشيرة إلى أن "تلك الادعاءات عارية من الصحة"، ولم يصدر بشأنها أى أخبار رسمية عن السلطات أو الهيئات المختصة.





وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر، ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وأضافت أن القرارات التى تخص القضايا المالية والاقتصادية، لاسيما تلك التى تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التى ذكرتها الوسائل الإعلامية، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، فهى مجرد جمعية ذات طابع مهنى تدافع عن مصالح أعضائها.

كانت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" فى الجزائر قد أعلنت، أمس، رفع التجميد البنكى لعمليات الاستيراد والتصدير من الجزائر وإلى إسبانيا، والذى تم فرضه مطلع الشهر الماضى على خلفية إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد.

يذكر أن هذه الجمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تعمل فى الجزائر، منها عشرة أجنبية، من بينها بنكين فرنسيين هما "بى ان بى باريبا" و"سوسيتيه جنرال"، وتتمثل مهمتها خاصة فى تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، لاسيما لدى السلطات الحكومية، وبنك الجزائر المركزى الدى يتولى سلطة ضبط النشاط البنكى.

كانت الجزائر قد قررت فى 8 يونيو الماضى التعليق "الفورى" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التى أبرمتها فى 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا.