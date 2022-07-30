روسيا: إبطال مفعول أكثر من 170 ألف عبوة ناسفة فى دونيتسك ولوهانسك

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن خبراء المتفجرات الروس قاموا بمسح أكثر من 6000 هكتار من أراضى دونيتسك ولوهانسك وأبطلوا مفعول 171 ألفا و485 عبوة ناسفة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.





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