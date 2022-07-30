بريطانيا: ليز تراس تعزز موقعها وتفوز بمؤيدين رئيسيين

جدة - نرمين السيد - عززت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مكانتها كالمرشح الأوفر حظاً فى السباق لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وحصلت على تأييد اليوم السبت من منافس سابق مؤثر، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وقال توم تاجنهت، الذى تم استبعاده من المنافسة فى جولات سابقة من التصويت من قبل المشرعين المحافظين، إن تراس لديها "القرار والتصميم والشغف" لتكون رئيسةً للوزراء.

ويمثل هذا التأييد ضربة لوزير الخزانة السابق ريشى سوناك، المرشح النهائى الآخر فى السباق على منصب زعيم حزب المحافظين المقبل. وسيتم تحديد الفائز بأصوات حوالى 180 ألف عضو فى الحزب من جميع أنحاء البلاد.

وتمنح استطلاعات الرأى تراس تفوقاً مع أعضاء حزب المحافظين، على الرغم من أن سوناك يحظى بشعبية أكبر بين عامة الناس، الذين ليس لهم رأى فى السباق.

وسيتم الإعلان عن الفائز فى 5 سبتمبر وسيصبح تلقائياً رئيساً للوزراء، ليحل محل جونسون الذى تنحى عن منصب زعيم حزب المحافظين هذا الشهر بعد ثلاث سنوات فى المنصب بعد أشهر من الفضائح.

وكتب تاغنهت، وهو شخصية بارزة من مجموعة "أمة واحدة" الوسطية داخل الحزب، فى صحيفة "تايمز أوف لندن" أن تراس لديها "خبرة فى الشؤون الخارجية لبناء تحالفات والحفاظ على أمن بلدنا".

وحصلت تراس أيضاً على دعم هذا الأسبوع من وزير الدفاع بن والاس، الذى يحظى بتقدير كبير من قبل أعضاء الحزب لتعامله مع رد فعل بريطانيا على الحرب فى أوكرانيا.

وقال والاس إن خبرة تراس الدولية بصفتها أكبر دبلوماسية بريطانية والتزامها بزيادة الإنفاق العسكرى أعطاها "الأفضلية".

من جهته يكافح سوناك، الذى كان المرشح المفضل بين نواب حزب المحافظين الذين قللوا من عدد المرشحين من 11 متنافساً فى البداية، من أجل اكتساب الزخم. واتهم تراس بالترويج لوعود غير واقعية، خاصةً فيما يتعلق بالاقتصاد.

وتقول تراس إنها ستخفض الضرائب على الفور لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، بينما يقول سوناك إنه من الضرورى السيطرة على التضخم أولاً.

وقال سوناك إن التخفيضات الضريبية التى ستفرضها تراس سيكون أمراً طيباً فى البداية لكنها فى النهاية تصب "الوقود على نار" التضخم الذى بلغ بالفعل أعلى مستوياته فى 40 عاماً.