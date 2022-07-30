تايوان تعرب عن ثقتها فى موقعها بسوق أشباه الموصلات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة اقتصاد تايوان أن المركز المحورى لتايوان فى صناعة أشباه الموصلات عالميًا لن يهتز، وأن إنتاج الجزيرة منها هو الأعلى كفاءة، وذلك ردًا على تمرير الكونجرس الأمريكى لقانون رئيسى جديد يدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية حتى تتنافس مع المصنعين الصينيين والأجانب الآخرين.





وأضافت وزارة الاقتصاد -حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى اليوم السبت- "بعد 50 عامًا من الابتكار المستمر والاستثمار وأجيال من المواهب، كانت كفاءة تصنيع أشباه الموصلات فى بلدنا وسلامة سلسلة التوريد وطاقة الابتكار دائمًا فى قمة العالم، ولن يتزعزع موقع تايوان الرئيسى فى أشباه الموصلات". وأعربت الوزارة عن "سعادتها لرؤية" الشركات التايوانية قادرة على الوصول إلى "الموارد على الأرض" عندما تعمل فى جميع أنحاء العالم، وإقامة علاقات جيدة فى سلسلة التوريد الأمريكية، فى إشارة إلى استثمارها 12 مليار دولار فى مصنع جديد فى ولاية أريزونا الأمريكية مؤخرًا. وتعد تايوان مركزًا عالميًا متقدمًا لتصنيع أشباه الموصلات -المكون الحيوى فى الصناعات والتكنولوجيات الحديثة- كونها موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق فى العالم، شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة. كما تتمتع بنموذج الإنتاج الأكثر مرونة وتنافسية.

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