نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور 1444… تعرف على موعد صرفه في المقال التالي
أصبح هناك تزايد كبير بـ أعداد المواطنين الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي 1444 داخل المملكة العربية السعودية للانضمام أفرادٍ جدد، لذا فقد تتزايد أسئلتهم عن مواعيد الصرف، أو شروط الاستحقاق، أو المبالغ المستحقة، لهذا قررت وزارة الموارد البشرية بالمملكة تحديد جدول خاص يتضمن رواتب الضمان الاجتماعي المطور، وشملت قرارات الوزارة، قرار ينص على أنه هناك اختلافات في صرف المرتبات بين الأسرة والأخرى حسب عددها، كاشفين عن أن تلك المعاشات يتم صرفها بشكل دورى كل شهر دون تأخير، ولمعرفة التفاصيل إليكم المزيد عبر ما يلي.
مستحقين معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444
- يتم تطبيق الضمان الاجتماعي على الأيتام بصورتيه، الأولى وهم الذين توفى أبوهم “العائل”، أما الثانية وهم مجهولي النسب، سواء كان “الأب أو الأبوين معًا”.
- أيضًا يتم تطبيق المعاش على من وصل سن الشيخوخة، سواء كان رجل أو أنثى.
- كذلك يتم تسجيل الأسر التي تكون بغير عائل لجميع الأسباب، سواء كانت “المرأة مطلقة، أو توفى زوجها، أو التي فقدت عائلها”.
- كما يتم تطبيق المعاش على الأسر التي يكون عائلها مدمن، والمرأة التي بلا عائل.
قيمة المرتبات المصروفة
تختلف قيمة المعاش المصروف من قبل وزارة الموارد البشرية، بناءًا على عدة معايير، حيث يقع من ضمنهم عدد أفراد الأسرة، فقد نص الضمان الاجتماعي المطور 1444 على ما يلي:
- الأسرة المكونة من فرد واحد، يتم تقدير قيمة المعاش الشهري الخاص بها بــ 1000 ريال سعودي.
- أما الأسرة المكونة من فردين، فيختلف رابتها تبعًا للضمان الاجتماعي المطور، ليكون 2750 ريال سعودي.
- كما يتم صرف قيمة 3140 ريال سعودي للأسر التي يتكون عدد أفرادها من ثلاثة.
- أيضًا الأسرة ذات الأربع أفراد، فقد نص قانون الضمان الاجتماعي على منحهم ما يصل إلى 3710 ريال سعودي.
- كذلك قد وصلت قيمة راتب الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى 4280 ريال سعودي.
مواعيد صرف المرتبات الشهرية
- قررت وزارة الموارد البشرية التابعة للمملكة العربية السعودية، تحديد مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444، ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، منوهة على أن كافة المرتبات تصدر معًا بالتساوي.
- فلا يوجد مواعيد مؤجلة لنهاية الشهر، ليكون الراتب القادم وفقًا لجدول الصرف داخل المملكة العربية السعودية بتاريخ “1/ 8” وهو الموافق لـ اليوم الأول من شهر أغسطس، والذي سوف يوافق يوم الاثنين من عام 2022.
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