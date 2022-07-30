نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساعه كم ينزل الضمان المطور في بنك الرياض والراجحي لشهر محرم 1444 أغسطس 2022؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية الإجابة بشأن الساعه كم ينزل الضمان المطور في بنك الرياض لشهر محرم 1444، وذلك بعد توارد عدة أسئلة من المستفيدين عن متى ينزل الضمان في بنك الرياض والراجحي الدفعة الخاصة بأغسطس، ووضحت الوزارة كيفية الاستعلام على الضمان، والاعتراض على الاستحقاق بعد رفض الأهلية، وجديرًا بالذكر أنه تم توحيد موعد صرف راتب الضمان الجديد والقديم باليوم الأول من كل شهر ميلادي أي أن الإيداع لشهر محرم سوف يكون يوم 1 من شهر أغسطس 2022.

الساعه كم ينزل الضمان المطور في بنك الرياض والراجحي؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي بالبنوك السعودية وأبرزها بنك الرياض والراجحي حيث يتم بدء الإيداع بالبنوك في مدة زمنية لا تتعدى الـ 8- 9 ساعات في حسابات المستفيدين من بعد إرسال الرسالة من قِبل البرنامج، على أن يبدأ الصرف في البنوك من الساعة 8 صباحًا، وفي بنوك أحرى الساعة العاشرة، ويستمر الإيداع حتى الانتهاء من جميع الرواتب.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

إن وزارة الموارد توفر من خلال موقعها الإلكتروني الاستعلام عن الضمان باستعمال رقم هوية المواطن وهذا باتباع الآتي:

الذهاب إلى وزارة الموارد البشرية.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

تحديد استعلام حالة الضمان الاجتماعي.

كتابة اسم المستخدم بجانب كلمة السر.

إضافة رقم الضمان بجانب رقم الهوية.

تسجيل رمز التحقق.

النقر على عرض من أجل ظهور المعلومات الخاصة بالضمان.

تقديم اعتراض في الضمان الاجتماعي

على المواطنين بالمملكة العربية السعودية من المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي تقديم اعتراض بحالة توقف صرف المستحقات المالية وذلك إلكترونياً عبر موقع الوزارة من خلال الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

النقر على ابدأ الخدمة.

إضافة رقم الهوية.

تسجيل كلمة السر.

اختيار دخول أو تسجيل عبر النفاذ.

الضغط على رمز العين المتواجد بقائمة الطلبات.

قراءة حالة الأهلية ومعرفة سبب توقف الصرف.

تجهيز الوثائق التي تثبت أحقية المعاش ثم إرفاقها بالموقع.

الانتظار حتى يتم التواصل مع المواطن.

استعمال منصات التواصل المختلفة المقدمة من خلال الوزارة بحالة تجاوز 15 يوما وعدم تلقي أي رد على الاعتراض.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل

مكنت وزارة الموارد بالمملكة العديد من الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين المستفيدين من الضمان المطور، ومن تلك الخدمات الاستعلام عن حالة الضمان بالسجل المدني والذي يتم كالآتي: