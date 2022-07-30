مواصفات ايفون 14 برو ماكس وتوقعات سعر Apple iPhone 14 Pro Max في السعودية والإمارات ومصر وأمريكا

مؤخرا تزايد البحث عن مواصفات ايفون برو ماكس بعدما قامت الشركة عن قرب طرحه بالأسواق، حيث بينت من خلال الإعلان الترويجي بعض المواصفات الخاصة به، حيث تميزت شركة آبل دائما بالتصميمات المنفردة والمميزة، من خلال هذا المقال نتعرف على مزيد من التفاصيل، تابعونا.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يتسم هذا الهاتف بعدة خصائص والتي يمكن توضيح بعض منها من خلال النقاط التالية:

الهاتف مزود بشاشة حجمها 6.7 بوصة كما أنها تحتوي على زجاج سيراميك يتميز بمقاومته للخدوش.

الشاشة تحتوي على طبقة تقاوم بصمات الأصابع بالإضافة الأتربة والمياه.

الهاتف مزود بذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجا بايت، بالإضافة إلى معالج الرسومات الخماسي النواة.

كما أن نظام تشغيل الخاص بالهاتف هو iOS v15، ويتميز بكونه يدعم شبكة 5 جي “الجيل الخامس”.

حيث أن هذا الهاتف مزود ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، كما أنه سريع الشحن حيث يتم شحنه بنسبة 100% خلال ساعة إلا ربع تقريبا.

كما أن كاميرا الهاتف تتكون من ثلاث كاميرات سعة الواحدة منها 12 بكسل، أما كاميرا السلفي بلغت دقتها 12 ميجا بكسل.

حيث أن يكون هذا الهاتف متوفر باكثر من لون وهم “الرمادي، الأزرق، الذهبي، الفضي”.

سعر هاتف 14 برو ماكس

كما أنه أيضا من المتوقع طرح الهاتف بالأسواق قريبا لتصبح قيمته كالتالي: