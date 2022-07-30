نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ايفون 14 برو ماكس وتوقعات سعر Apple iPhone 14 Pro Max في السعودية والإمارات ومصر وأمريكا في المقال التالي
مؤخرا تزايد البحث عن مواصفات ايفون برو ماكس بعدما قامت الشركة عن قرب طرحه بالأسواق، حيث بينت من خلال الإعلان الترويجي بعض المواصفات الخاصة به، حيث تميزت شركة آبل دائما بالتصميمات المنفردة والمميزة، من خلال هذا المقال نتعرف على مزيد من التفاصيل، تابعونا.
مواصفات ايفون 14 برو ماكس
يتسم هذا الهاتف بعدة خصائص والتي يمكن توضيح بعض منها من خلال النقاط التالية:
- الهاتف مزود بشاشة حجمها 6.7 بوصة كما أنها تحتوي على زجاج سيراميك يتميز بمقاومته للخدوش.
- الشاشة تحتوي على طبقة تقاوم بصمات الأصابع بالإضافة الأتربة والمياه.
- الهاتف مزود بذاكرة عشوائية قدرها 6 جيجا بايت، بالإضافة إلى معالج الرسومات الخماسي النواة.
- كما أن نظام تشغيل الخاص بالهاتف هو iOS v15، ويتميز بكونه يدعم شبكة 5 جي “الجيل الخامس”.
- حيث أن هذا الهاتف مزود ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير، كما أنه سريع الشحن حيث يتم شحنه بنسبة 100% خلال ساعة إلا ربع تقريبا.
- كما أن كاميرا الهاتف تتكون من ثلاث كاميرات سعة الواحدة منها 12 بكسل، أما كاميرا السلفي بلغت دقتها 12 ميجا بكسل.
- حيث أن يكون هذا الهاتف متوفر باكثر من لون وهم “الرمادي، الأزرق، الذهبي، الفضي”.
سعر هاتف 14 برو ماكس
كما أنه أيضا من المتوقع طرح الهاتف بالأسواق قريبا لتصبح قيمته كالتالي:
- يمكن أن تتراوح قيمة الهاتف ما بين 1100 حتى 1400 دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
- كما أنه سعر الهاتف داخل المملكة السعودية يتراوح ما بين 5100 حتى 5700 ريال سعودي.
- أما داخل مصر فقد تتراوح قيمته ما بين 24 حتى 28 ألف جنيه مصري.
- يجب الإشارة إلى أنه من المقرر طرح هذا الهاتف في الأسواق المحلية والعالمية، ومن المتوقع طرحه خلال الأشهر القادمة تحديدا في سبتمبر.
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