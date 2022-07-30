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شروط استئجار سيارة في السعودية 1444، تخضع شروط استخدام تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية لأقسام وأحكام القواعد العامة لتأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة عن وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، سوف نوضح ذلك بالتفصيل خلال موقع ثقفني، فابقوا معنا.
شروط استئجار سيارة في السعودية 1444
يمكن تقسيم متطلبات تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية إلى قسمين، أحدهما يتعلق بالمواطن أو المقيم الذي يريد استئجار سيارة، والآخر مرتبط بشركة تأجير السيارات، تتمثل شروط تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية 1444
شروط تاجير السيارة المستأجر
حددت السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية بعض المتطلبات فيما يتعلق بإمكانية دخول مواطن أو مقيم في اتفاقية إيجار مع شركة تأجير سيارات تعمل في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون لدى المستأجرين بطاقة هوية سارية، سواء كانت وطنية أو جواز سفر.
- يجب أن يكون لدى المستأجر رخصة قيادة سارية مع مراعاة استمرار صلاحيتها لكامل فترة تأجير السيارة.
- لا توجد جريمة في السجل العدلي للمقيم.
- يجب أن يتمتع السكان بصحة جيدة وخالٍ من العدوى.
- يجب ألا يكون السكان مدمنين على المخدرات أو مدمنين على الكحول.
- يستأجر المستأجرون سيارة ليوم كامل على الأقل.
- يجب على المستأجر تطبيق شروط الحماية التأمينية المنصوص عليها في شروط عقد التأمين على السيارات.
شروط تاجير السيارة شركة التاجير 1444
تضمنت القواعد العامة لإدارة وسطاء تأجير السيارات الصادرة عن وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية العديد من المواد التي تحدد متطلبات تأجير السيارات 1444، يمكن تلخيص هذه المتطلبات على النحو التالي:
- يمكن لشركات تأجير السيارات تأجير جميع أنواع المركبات؛ بغرض نقل الركاب بشرط ألا يتجاوز عدد المقاعد تسعة.
- يجب ألا تتجاوز المركبات المستخدمة في تأجير السيارات (5) سنوات من تاريخ الصنع.
- يتعين على شركات تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تمتلكها، مع مراعاة الشروط التالية:
- يجب أن يكون ترخيص الشركة ساري المفعول.
- يجب أن تكون رخصة قيادتك صالحة.
- يجب أن يكون تأمين السيارة ساري المفعول.
- يجب أن تكون شهادة فحص المركبة سارية المفعول.
- يجب أن تكون سيارة الشركة جديدة وغير مسجلة في المملكة إذا كانت مشمولة في خدمة شركة تأجير السيارات.
- يجب دفع الرسوم أموال، والغرامات التي تحكم حق امتلاك سيارة إن وجدت.
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