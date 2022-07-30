شحن شدات ببجي مجانا بالأيدي والحصول علي 600 شدة الأن

شحن شدات ببجي من الأمور الهامة التي يبحث عنها عشاق اللعبة الشهيرة وتمكن أهمية الشدات في العديد من المميزات التي تمنحها للاعب فيمكنك شراء الملابس والاسكنات الحصرية وشراء العديد من الصناديق العشوائية التي تمنحك العديد من الهدايا الحصرية وتكمن الميزة الأكبر هي فتح مهمات باتل رويال الحصرية مع بداية كل موسم جديد حتي يتم فتح العديد من المهمات الحصرية يمكنك من خلالها ربح العديد من الuc ورفع المستوي الخاص بك داخل اللعبة ونستعرض خلال السطور القادمة طريقة شحن شدات ببجي بالأيدي مجانا بدون دفع أي عمولات عن طريق الموقع الرسمي midasbuy وبعض المعلومات الهامة عن اللعبة

خطوات شحن شدات ببجي مجانا بالأيدي

في البداية تقوم بالدخول إلي الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي midasbuy.

بعد ذلك تقوم باختيار الدولة والكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم تقوم بفتح اللعبة ونسخ ال ID الهاص بك وتقوم بوضعة في الخانه المخصصة بالموقع.

ثم تقوم بإختيار طريقة الدفع المناسبة لك والمتاخة في دولتك.

بعد ذلك تقوم بإختيار كمية الشدات ابتي تريدها عبر الضغك علي الصندوق المخصص لها

ثم تقوم بالضغط علي كلمة دفع ليتم تحويلك لصفخة الدفع.

ييتم خصم المبلغ عبر طريقة الدفع المحددة سابقا وتقوم بفتح اللعبة لتجد الشدات في حسابك.

أسعار ببجي uc في السعودية

يمكنك الحصول علي 60 شدة مقابل 3.69 ريال سعودي.

للحصول علي 300 شدة بسعر 17 99 ريال سعودي.

بينما يبلغ ثمن 600 شدة 37 ريال سعودي

كذلك يمكن الحصول علي 1500 شدة مقابل 90 ريال سعودي.

ويمكنك شراء 3000 شدة مقابل 184.99 ريال سعودي.

ويبلغ ثمن شحن 6000 شدة 369.99 ريال سعودي

طريقة لعب ببجي

لعبة ببجي هي واحدة من العاب رويال باتل الشهيرة التي تعتمد في الأساس علي الأنترنت فتقوم تكوين فريق مكون من أربع أشخاص ثم القفز بالمظلات في أي مكان ظاخل الخريطة وبمجرد النزول إلي أرض المعركة تبداء بتجميع المعدات التي تستخدم في القتال من أسلحة ودروع والمستلزمات الطبية وتدخل بعد ذلك في معارك مع الفرق الأخري حيث يتكون الجيم من 100 شخص والفريق الفائز هو الذي يستطيع البقاء علي قيد الحياة حتي النهاية.