أوكرانيا: سنفرض عملية إخلاء إلزامية لسكان المناطق غير المحتلة فى دونيستك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إيرينا فيريشوك - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم السبت - أن رئيس إدارة دونيتسك الإقليمية، بافلو كيريلينكو، طلبت من الحكومة الأوكرانية إنشاء مقر إخلاء على مستوى الولاية.

وقالت فيريشوك إن "منطقة دونيتسك خالية من إمدادات الغاز وقد تم إصلاح جميع خطوط أنابيب الغاز التى يمكن إصلاحها ولكن للأسف يدمر العدو مرارًا كل ما من شأنه أن يساعد فى تدفئة الناس فى الشتاء وباختصار، لن تكون هناك تدفئة فى دونيتسك فى فصل الشتاء وبحسب المادة 33 من قانون الحماية المدنية للسكان، فإن الإخلاء إلزامى وأعتقد أن هذا واجب على كل فرد بالغ من أفراد الأسرة".

وذكّرت أن هناك حاليًا 52 ألف طفل فى منطقة دونيتسك ولا يمكن تعريضهم لخطر قاتل فى فترة الشتاء - بدون حرارة وإنارة وتدفئة.

يذكر أنه مجلس الوزراء الأوكرانى كان قد أنشأ - أمس - مقرًا للتنسيق لتنظيم إجلاء المدنيين من منطقة دونيتسك وعين إيرينا فيريشوك رئيسة له وسيضم المقر الرئيسى أيضًا ممثلين عن الوزارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات الإقليمية.