عاجل.. البيت الأبيض: فحص جديد لبايدن يظهر إصابته مجددا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح طبيب البيت الأبيض، أن جو بايدن لا يشعر بأى أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا.
وقال طبيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، قبل 5 أيام، إنه تعافى تقريبا مع أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) التى أصيب بها، وذلك بعد أربعة أيام من تأكد إصابة الرئيس بالفيروس.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور قوله فى مذكرة "عند سؤاله، أشار فى هذه المرحلة إلى بعض احتقان الأنف وبحة بسيطة فى الصوت"
وكان الرئيس قد عانى فى وقت سابق من التهاب فى الحلق وتعب وسعال وسيلان الأنف.
وقد باشر بايدن "79 عاما" مهامه أثناء وجوده فى عزل فى مقر إقامته فى البيت الأبيض. ومن المقرر أن يحضر اليوم الاثنين جلسة افتراضية مع رؤساء تنفيذيين وقادة عمال تركز على تشجيع الكونجرس على تمرير تشريع يهدف إلى تعزيز التنافسية الأمريكية مع الصين.
وقال أوكونور إن الرئيس كان يتناول عقار "باكسلوفيد" الذى تنتجه شركة فايزر وأشار إلى أنه يستجيب للعلاج بالشكل المتوقع.
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