أرمينيا تنفى قصف أراضى أذربيجان وتؤكد: الوضع على الحدود مستقر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الأرمينية -فى بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت- "نشرت وزارة الدفاع الأذرية معلومات مضللة أخرى بالادعاء بأن القوات الأرمينية أطلقت نيران الأسلحة الصغيرة على المواقع الأذرية فى الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من الحدود الأرمنية الأذرية فى وقت متأخر من اليوم. وإن الوضع على الحدود الأرمنية الأذرية مستقر نسبيًا وتحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الأرمينية".

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