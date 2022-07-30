وفاة أردني بسطو مسلح في امريكا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 30 يوليو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- توفي مواطن اردني اليوم الاربعاء في امريكا خلال سطو مسلح وقع على محل تجاري يعمل به . وقالت معلومات : ان المذكور تعرض لعدة طعنات ادت الى وفاته ، وسيجري نقل جثمانه الى الاردن .

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