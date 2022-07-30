نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. إسرائيليون يعتقلون لبنانيا قرب الحدود على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 30 يوليو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن مدنيين إسرائيليين اعتقلوا رجلا لبنانيا غير مسلح بالقرب من بلدة مارغاليوت الحدودية.

وقال الجيش إنه يجري استجواب الرجل الأعزل في مكان الحادث، مبينا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الليلة الماضية طلقات تحذيرية في الهواء بعد أن اقترب مشتبه به من السياج الحدودي بالقرب من نفس البلدة. لكنه ليس من الواضح على الفور ما إذا كان هو نفس المشتبه به.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"