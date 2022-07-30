نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد بالأردن ومتى استحقاق الدعم التكميلي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد، للأسر المستفيدة من البرنامج في الأردن، لعام 2022/1444، هو أحد أهم الروابط الإلكترونية البسيطة، التي تمكّن كافة المستفيدين من البرنامج، من الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022، وكذلك استحقاق الدعم التكميلي، وأيضًا في حالة الاستحقاق بالفعل، يبحث المستفيدون عن موعد صرف الدعم النقدي الموحد 2022، سواء من خلال رابط الدعم النقدي الموحد 2022، أو رابط الدعم التكميلي 3، أو حتى من خلال رقم الدعم التكميلي، وهو عبارة عن برنامج دعم مالي تم استحداثه في الأردن، بهدف مساعدة الأسر التي ترغب في الحصول على الدعم المادي، الذي يعينهم على مشقات الحياة الصعبة، خاصة ممن لا تصل أجورهم ورواتبهم، الحد الأدنى للمعيشة وتستهدفهم الحكومة الأردنية بكامل الدعم.

رابط الدعم النقدي الموحد

تقدم الحكومة الأردنية دعمها التام، لكافة الأسر المحتاجة للدعم المادي عبر عدة برامج دعم، من خلال صندوق المعونة الوطنية، الذي ينتشر عبر الدولة، من خلال 42 مكتب يغطي كافة محافظات المملكة، ويتيح هذا الصندوق الداعم والتابع للدولة، إمكانية التسجيل في أحد برامج الدعم الحكومية، عبر التسجيل في عدة روابط لأهم البرامج مثل؛ www.takaful.naf.gov.jo، أو www.naf.gov.jo. وتوفر الحكومة الأردنية برامج لدعم الأسر، على غرار ما تقدمه الحكومة السعودية من دعم لمواطنيها، فعلى سبيل المثال نجد؛ برنامج الضمان الاجتماعي للعاطلين 1443، وكذلك برنامج استحقاق حساب المواطن برقم الهويه، كما نجد في العراق رابط منحة غلاء المعيشة، لكل المستفيدين منها.

ما هو برنامج الدعم التكميلي تكافل 1؟

هو أحد برامج صندوق المعونة الوطنية الأردنية، ويستهدف هذا البرنامج دعم كافة الأسر الأردنية المحتاجة للدعم المادي وإعانتها على مصاعب ومشاق الحياة، وذلك بتقديم دعم مالي، يتم صرفه لهم، ولكافة من تنطبق عليهم شروط استحقاق برنامج الدعم التكميلي تكافل 1، والذي يستهدف العاملين والعاطلين عن العمل كذلك، وفقًا للاشتراطات التي يحددها البرنامج.

ما هو برنامج الدعم التكميلي تكافل 3؟

يستهدف برنامج الدعم التكميلي تكافل 3، كافة العائلين لأسر أردنية، تحتاج إلى الدعم المادي، من أرباب الأسر ومن في حكمهم، ممن يعملون بأجر يومي لدى غيرهم، وكذلك كل من يعمل في أي نشاط أو مشروع يكتسب منه الأجر بشكل يومي فقط، كما يشمل هذا البرنامج، السيدات الأردنيات المتزوجات من أجانب أو غير أردني، ولم يتم عمل رابط أسري لهم.

ما هي شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل 1؟

طرح برنامج تكافل 1، عددًا من الاشتراطات التي تكفل للمستفيدين، الاستحقاق الأمثل من الدعم المادي، وتوفير احتياجات من يستحق منهم المتقدمين للحصول على الدعم. ومن أبرز تلك الشروط:

يشترط أن يكون المستفيد أردني الجنسية وله رقم وطني.

كما يجب ألا تكون الأسرة مستفيدة من أي برامج للدعم من صندوق المعونة الوطنية.

ويستثنى من برامج الدعم الأخرى، من ينتمون إلى فئات؛ ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وكذلك الأسر العاجزة ماديًا، وأي حالات إنسانية. فكل هؤلاء يمكنهم الحصول على دعم أكثر من برنامج من الصندوق.

كما يشترط ألا يكون العائل عاملا لدى القطاع العسكري أو في القطاع العام.

ويجب توجيه البرنامج إلى 100 ألف أسرة فقط.

ما هي شروط الاستحقاق لبرنامج تكافل 3؟

مع اختلاف الفئات المستهدفة من استحقاق برنامج تكافل 3، وضعت الحكومة الأردنية عددًا من الشروط، التي يجب استيفائها من جانب المستفيدين، للحصول على الدعم المادي المطلوب، مثل:

لابد أن يحمل المستفيد الجنسية الأردنية.

ويشترط ألا يكون عائل الأسرة، له اشتراك ساري في الضمان الاجتماعي الأردني.

كما يجب ألا يكون عائل الأسرة، مستفيدًا من أية برامج تأمينية تابعة للضمان الاجتماعي.

ويجب ألا يكون الدخل الشهري للأسرة، كافيًا لإعالة الأسرة قبل وأثناء تلقي المساعدة والدعم.

ويشترط ألا تتلقى الأسرة، أي دعم مالي شهري أو تكميلي، باستثناء ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وكذلك الأسر العاجزة ماديًا، وأي حالات إنسانية.

ويجب ألا يكون عائل الأسرة، أحد العاملين في القطاع العسكري أو القطاع العام.

ولابد أن يخدم هذا النوع من الدعم، 100 ألف أسرة أردنية فقيرة فقط.

كيف اعرف أنى مستحق للدعم التكميلي 2022؟

يمكنك الدخول أولا إلى رابط الاستعلام عن الدعم النقدي الموحد، وإجراء الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3، من أجل معرفة استحقاق الدعم التكميلي بالأردن 2022، وذلك بالخطوات التالية:

قم بالضغط على رابط صندوق المعونة الوطنية الأردنية. وبعد ذلك أدخل الرقم الوطني. وبعدها سجل كلمة المرور الخاصة بك. وأخيرًا اضغط على كلمة الدخول الموحد. وبعدها سوف يتم استعراض حسابك بالصندوق.

متى استحقاق الدعم التكميلي؟

إذا كنت تتساءل؛ ما هي مدة الاستفادة من برنامج تكافل 1 وبرنامج تكافل 3؟ فيمكن القول بأن فترة استحقاق الدعم التكميلي، مختلفة في كل برنامج على حدي. وذلك كما يلي:

تبلغ فترة دعم برنامج تكافل 1، مدة عام كامل، يتم صرف الدعم فيها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

في حين تبلغ فترة دعم برنامج تكافل 3، لمدة 6 أشهر، يتم صرف الدعم فيها كل شهرين.

هل يوجد تقديم الدعم التكميلي؟

إذا ما أردت التسجيل في أحد برامج الدعم التكميلي الأردني 2022، أو تتساءل “اين أستطيع التقديم؟” فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى رابط صندوق المعونة الوطنية الأردنية. وسوف تجد أمامك بأن “تقديم طلب” الدعم النقدي الموحد متاح حاليًا. بعدها اضغط على كلمة تقديم الطلب. وبعدها قم بعمل تسجيل جديد لأول مرة باستخدام الرقم الوطني لرب الأسرة. عقب ذلك أدخل رقم الهوية الشخصية. وبعدها سجل رقم الهاتف المعتمد للأسرة. وأخيرًا أدخل رمز التحقق المرئي. وبعدها اضغط على كلمة تسجيل.

ما هي قيمة الدعم التكميلي؟

إذا كنت تتساءل ما قيمة الانتفاع؟ في حال قبول المستفيد لاستحقاق الحصول، على الدعم المادي من صندوق المعونة الأردني، سوف تحصل الأسرة المؤهلة على ما يقدر بحوالي 136 دينار أردني، مع العلم أن الحد الأدنى للدعم، لن ينخفض عن 50 دينار.

الاستعلام عن تأكيد ارسال الطلب؟

عقب التسجيل في الدعم النقدي الموحد، يجب عليك الضغط على الأيقونة المتعلقة بصحة المعلومات، وذلك عقب مراجعتها جيدًا من قبل المستفيد، وهنا سوف يظهر لك رقم تسلسلي هو رقم الطلب، وبعدها سوف يتم إرسال رسالة تأكيد عبر الهاتف، على الرقم المسجل بطلب الدعم.

بياناتي المزودة في نموذج التسجيل غير محدثة؟

إذا ما كنت أحد المستفيدين من برامج دعم، صندوق المعونة الوطنية الأردني، فيمكنك بكل سهولة تعديل أحد البيانات الخاصة بك. من خلال اتباع خطوات بسيطة:

أحضر أولا الوثائق التي تثبت هذا التغيير.

وبعد ذلك تقدم بطلب شكوى من خلال الموقع الرسمي للصندوق.

وأخيرًا يمكنك التواصل مع رقم الدعم التكميلي، أو مركز الاتصال الوطني (5008080 06).

هل أحتاج إلى أي وثيقة للتقديم؟

لن تحتاج إلى تقديم أية وثائق، أثناء عملية التسجيل في البرنامج. وفي حال تم طلب أية وثيقة، فيمكنك إحضارها أثناء زيارة أحد فروع الصندوق، وذلك بالتواصل معك من خلال الهاتف المزود ضمن بياناتك، أثناء التسجيل في البرنامج.

في حال المعاناة من إعاقة جسدية هل يمكن التقديم لبرامج تكافل 1 وتكافل 3؟

إذا ما توفرت لديك الشروط المذكورة، للتسجيل في أي من برامج الدعم مثل؛ برنامج تكافل 1، أو برنامج تكافل 3، فيمكنك تقديم الطلب في أي وقت.

هل المسجل في الضمان يستطيع الاستفادة من برامج تكافل 1 وتكافل 3؟

يمكنك التسجيل في برنامج تكافل 1 في تلك الحالة، إذا ما انطبقت لديك الشروط، ولكن لا تستطيع التسجيل في برنامج تكافل3.

هل يستطيع المتقاعد التقديم لبرامج تكافل 1 وتكافل 3؟

يحق لك كمتقاعد التسجيل في برنامجي تكافل 1 و3.

ماذا أفعل عند وصول الرسالة النصية وفشل إرسال الرد؟

يشترط للرد على الرسائل، أن يكون الرد خلال 24 ساعة فقط من تاريخ إصدارها. فقط قم بالدخول إلى حسابك وتسجيل الرقم الوطني لك كرب للأسرة، وسوف تصلك رسالة جديدة.

الرقم الذي أرسلت عليه الرسالة ليس لي، ماذا أفعل؟

يمكنك التواصل مع الصندوق، من خلال رقم الدعم وخدمة المستفيدين (0791268888).