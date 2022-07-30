الرئيس العراقى يدعو لعقد حوار وطنى وتغليب لغة العقل

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشرته رئاسة الجمهورية العراقية على صفحتها الرسمية فى تويتر، قال صالح إن "الظرف الدقيق الذى يمر ببلدنا اليوم يستدعى من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وحماية الوطن بسواعد كل أبنائه ليظل قويا ومنيعا وعصيا لا تفرقهم خلافات داخلية".

وأضاف: "لتدارك الأزمة الراهنة والحؤول دون أى تصعيد، نؤكد الحاجة المُلحّة لعقد حوار وطنى صادق وحريص على مصلحة الوطن والمواطنين، هادف لضمان حماية أمن واستقرار البلد وطمأنة العراقيين، وترسيخ السلم الأهلى والاجتماعى وتحصين البلد أمام المتربصين لاستغلال الثغرات وإقحام العراقيين بصراعات جانبية".

وأشار إلى أن "الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث فى جذور الأزمة التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، وإيجاد الحلول المطلوبة لتجاوزها والوصول بالبلد إلى بر الأمان والاستقرار، فالأوضاع العامة فى البلد ومطالب شعبنا الصابر تضعنا جميعا على المحك، وتستدعى عملاً جادا نحو تصحيح المسارات ورفع الحيف والظلم ومحاربة الفساد، وترسيخ الدولة المقتدرة الحامية والخادمة لكل العراقيين، ولا خيار أمامنا سوى تحقيق ذلك".

وأكمل قائلا إن "العراق ينتظر منا الكثير، والعراقيون يستحقون الأفضل فى العيش الكريم الحر ويتطلعون بنفاد صبر لتجاوز الإخفاقات، وضحى خيرة رجاله وشبابه من أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه".

وشهدت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، السبت، يوما حافلا بعدما اقتحم أنصار التيار الصدرى هذه المنطقة، وتحديدا مقر البرلمان، معلنين الاعتصام المفتوح، فى مرحلة جديدة أكثر خطورة فى الأزمة السياسية التى تعانى منها البلاد منذ أكثر من 10 أشهر، بحسب "سكاى نيوز".

وكان أنصار الصدر قد اقتحموا المنطقة الخضراء، الأربعاء الماضى، ودخلوا إلى مقر البرلمان، قبل أن ينسحبوا سريعا، بعدما غرّد زعيم التيار، مقتدى الصدر بأن "رسالة المتظاهرين وصلت".

لكن اقتحام السبت كان مختلفا، إذ تحول إلى اعتصام مفتوح، حسبما أعلن التيار الصدرى فى العراق.