نشر 150 فردا من الجيش وسلاح الجو الملكى البريطانى فى فنلندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة البريطانية - فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن أكثر من 750 جنديًا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفنلندا احتشدوا هذا الأسبوع فى نينيسالو، غرب فنلندا؛ للمشاركة فى تدريبات تستمر أربعة أيام.

وأشارت إلى أن الدول الشريكة مارست إمكانية التنسيق بين القوات الجوية والبرية قبل انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو) ويعد هذا النوع من التدريب الدولى أمرًا بالغ الأهمية فى إعداد الحلفاء للعمل جنبًا إلى جنب إذا احتاج الناتو إلى الانتشار فى المستقبل.

وأوضحت أن هذا الانتشار يأتى عقب الإعلان الأمنى ​​المشترك بين المملكة المتحدة وفنلندا والموقع فى شهر مايو الماضى.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانى، جيمس هيبى: "لقد أثبتت تدريبات الثعلب اليقظ قوة وقابلية التشغيل البينى لقواتنا المسلحة مع حلفائنا فى الولايات المتحدة وفنلندا، وتعيد التدريبات تأكيد التزامنا بالدفاع والأمن فى منطقة بحر البلطيق".

وأشار إلى أن هذا التدريب يعمل على تحسين التكامل بين القوات الجوية والبرية، فضلاً عن إمكانية التشغيل البينى بين الدول الشريكة وهو ضرورى لضمان قدرة قوات الناتو على العمل معًا بفعالية فى العمليات وفى الحرب..موضحا أنه بالإضافة إلى التكامل الجوى والأرضى فقد ركز التدريب على تطوير إجراءات القيادة والتحكم والتدريبات التكتيكية.