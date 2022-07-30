العالم اليوم - طبيب البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن مجددا بكورونا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 09:21 مساءً - أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، اليوم السبت، إصابة الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بفيروس كورونا المستجد.
وقال طبيب الرئيس: "فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا".
وأضاف: "الرئيس جو بايدن في حالة جيدة ولا يشعر بأي أعراض من جراء إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيخضع للحجر الصحي".
وتأتي الإصابة الجديدة بعد 3 أيام فقط من تعافي بايدن من الفيروس نفسه، حيث جاءت نتيجة فحصين خضع لهما، ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء، سلبية.
وقضى بايدن البالغ من العمر 79 عاما 5 أيام في الحجر الصحي، قبل أن ينهي إجراءات العزل الصارمة.
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