العالم اليوم - صلاح ونونيز يقودان ليفربول لإحراز "درع الاتحاد"

انتم الان تتابعون خبر صلاح ونونيز يقودان ليفربول لإحراز "درع الاتحاد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 09:21 مساءً - في مباراة أعلنت افتتاح منافسات الموسم الجديد 2022-2023، وشهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، أحرز ليفربول، اليوم السبت، درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (درع المجتمع)، على حساب مانشستر سيتي.

وفاز "الريدز" بهذه الدرع الخيرية عقب انتصاره على أبناء بيب غوارديولا بثلاثة أهداف مقابل واحد، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "كينغ باور".

وبعد 21 دقيقة من بداية اللقاء، منح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح. لكن الوافد الجديد غوليان ألفاريز أدرك التعادل لـ"مان سيتي" في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.

وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.