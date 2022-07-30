الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين فى جنوبى البلاد

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات المسلحة الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقى بشكل مشترك، اليوم السبت عمليات عسكرية ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية بين منطقتى براوى وسبلالى التابعتين لمحافظة شبيلى السفلى، جنوبى الصومال.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن القوات نجحت، من خلال هذه العملية، فى تحرير مناطق دابولى وحليمة يالى، وعيل حيرن، وبرودوى وبلحلود التى كانت فى أيدى الإرهابيين. وأكد قائد الوحدة الـ 25 لقوات الجيش الوطنى الصومالى، اللواء عبد الرحمن علمى جمعالى، الذى قاد العملية أنهم حرروا تلك المناطق من سيطرة الإرهابيين، ودمروا البؤر التى تمركزوا فيها.

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