بعد التحذير من زيارة بيلوسى.. مناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت الصين إنها تجرى تدريبات عسكرية، اليوم السبت، قبالة ساحلها المواجه لتايوان بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التى تعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.





وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "جيش التحرير الشعبى" يجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينجتان قبالة إقليم فوجيان اليوم. وطالبت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

وعادةً ما تنطوى مثل هذه التدريبات على المدفعية. ولم يشر الإعلان إلى ما إذا كانت تدريبات اليوم قد تشمل أيضاً صواريخ أو طائرات مقاتلة أو أسلحة أخرى.

من جهتها، لم تؤكد بيلوسى، التى ستكون أعلى مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ عام 1997، ما إذا كانت ستذهب أم لا. وقد حذر الرئيس الصينى شى جين بينغ نظيره الأميركى جو بايدن فى مكالمة هاتفية يوم الخميس من "التدخل الخارجى" فى تعاملات بكين مع الجزيرة، بحسب "سكاى نيوز".

وتقول الصين إن تايوان ليس لها الحق فى إقامة علاقات خارجية. وترى زيارات المسؤولين الأميركيين على أنها تشجيع للجزيرة لجعل استقلالها الفعلى منذ عقود أمراً رسمياً.

وقد حذرت وزارة الدفاع الصينية واشنطن هذا الأسبوع من السماح لبيلوسى، التى تعادل بايدن فى رتبته حيث ترأس أحد الفروع الثلاثة للحكومة الأميركية، من زيارة تايوان. وقال متحدث باسم "جيش التحرير الشعبى" إن الجيش سيتخذ "إجراءات قوية" غير محددة لوقف النشاط المؤيد للاستقلال.

وقام "جيش التحرير الشعبى" بنقل أعداد متزايدة من الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من تايوان. يذكر أنه أطلق فى الماضى صواريخ على ممرات الشحن إلى الجزيرة.

وانقسمت تايوان والصين فى عام 1949 بعد حرب أهلية انتهت بانتصار الشيوعيين فى البر الرئيسى.

وتقول الحكومتان إنهما دولة واحدة لكنهما تختلفان حول أيهما يحق له القيادة الوطنية. ولا يقيم البلدان أى علاقات رسمية لكنهما مرتبطان بمليارات الدولارات فى التجارة والاستثمار.