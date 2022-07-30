الرئيس الصينى يدعو لتقوية الجيش: الاضطرابات العالمية تهدد الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - وأدلى الرئيس الصينى، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات فى مؤتمر مركزى بشأن عمل الجبهة الموحدة، يومى الجمعة والسبت، فى بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا".

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ95 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى، ألقى شى كلمة أكد فيها على أهمية تنفيذ إستراتيجية تقوية الجيش بالأكفاء فى العصر الجديد، وحفز التحول والارتقاء بقدرة وكفاءة الأفراد العسكريين وتخطيطهم الهيكلى وإدارة تنميتهم على نحو شامل، وإعداد الأكفاء العسكريين الاختصاصيين الحديثى الطراز ذوى الكفاءة العالية الذين يجمعون بين الأخلاق والكفاءة، ما يتحلى بأهمية بالغة لتحقيق هدف تقوية الجيش فى العصر الجديد وإكمال بناء جيشنا ليكون من الدرجة الأولى فى العالم على نحو شامل.

وأضاف أنه من الضرورى تنفيذ روح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بشأن أعمال الأكفاء، وإجادة الأعمال اللاحقة فى إطار اجتماع اللجنة العسكرية المركزية بشأن أعمال الأكفاء، وتعميق تنفيذ استراتيجية تقوية الجيش بالأكفاء فى العصر الجديد، وإظهار الدور الرائد والداعم للأكفاء فى قضية تقوية الجيش بشكل أفضل.

وشدد الرئيس الصينى فى كلمته على أن إعداد الأكفاء يشكل نواةً لتقوية الجيش، مشيرا إلى أنه وفى الوقت الذى يدخل فيه العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغيير، ازدادت عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين بشأن وضع الأمن القومى لبلاده.

وأكد على ضرورة استيعاب الخصائص الاحترافية العسكرية وقانون تنمية الأكفاء العسكريين، وتحسين ملاءمة وفعالية أعمال الأكفاء، لضمان انسجام الأكفاء المؤهلين مع متطلبات قضية تقوية الجيش. ويلزمنا التمسك بإعداد الأكفاء واختبارهم والاستفادة منهم من حيث السياسة، وتنفيذ قيادة الحزب المطلقة للجيش فى كافة النواحى وجميع العمليات المتعلقة بأعمال الأكفاء، لضمان أن تبقى الأسلحة دائما فى أيدى المخلصين والموثوق بهم من الحزب.

وشدد على أنه يجب تعزيز دراسة العلوم والتكنولوجيا الحديثة، خاصة المعارف المتعلقة بالتقنيات العسكرية العالية، وتقوية القدرة على الإدراك والابتكار والاستغلال من حيث العلوم والتكنولوجيا، والارتقاء بالقدرة والنوعية من خلال رفع الخبرات المكتسبة فى العلوم والتكنولوجيا.

وأشار الرئيس الصينى إلى أن من الضرورى التعمق فى حل التناقضات والمشاكل البارزة التى تقيد أعمال الأكفاء فى جيشنا، والتخطيط الموحد لدفع الإصلاح والابتكار فى تمييز الأكفاء وحشدهم وإعدادهم والاستفادة منهم.