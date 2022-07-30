شئون الحرمين الشريفين تستقبل طلائع معتمرى الخارج بالمسجد الحرام

جدة - نرمين السيد - استقبلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الوفود الأولى من المعتمرين القادمين من خارج المملكة فى بداية موسم العمرة وسط منظومة من الخدمات التى تقدمها الرئاسة لقاصدى المسجد الحرام على مدار العام.





وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام تواصل بالتزامن مع وصول معتمرى الخارج إلى المسجد تنفيذ الخدمات الميدانية وفق معايير تراعى مستجدات التميز الخدمى لإيجاد بيئة تعبدية آمنة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدى المسجد الحرام من شتى أنحاء العالم. وجهزت الرئاسة فى وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة فى تنظيم الحشود وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وهيأت وكالة التفويج وإدارة الحشود مع الجهات المعنية فى وقت مبكر الخدمات وفق الخطط المتبعة فى تنظيم الحشود لأول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام وتهيئة كامل المسجد الحرام وساحاته للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلى أنه تم تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكى، إضافة إلى تخصيص صحن المطاف والدور الأرضى للمطاف للمعتمرين، وخصص الدور الأول للمطاف للطائفين من غير المعتمرين، وكذلك خصصت توسعة الملك فهد، وتوسعة الملك عبدالله، والدور الأول للمطاف، والساحات الخارجية للمصلين، وخصصت أبواب رئيسية محددة لدخول المعتمرين وهى باب الملك فهد، وباب السلام، وباب أجياد، وأخرى للخروج لضمان انسيابية حركة الحشود أثناء تأدية مناسك العمرة.

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