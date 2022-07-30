أذربيجان ترفع استعداد الجيش عند الحدود مع أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الأذرية - فى بيان نقلته صحيفة "أذرنيوز" المحلية - أن "الوزير قام بتحليل شامل للوضع الحالى على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك فى منطقة كاراباخ الاقتصادية، حيث تتمركز قوات روسية لحفظ السلام بشكل مؤقت".
ووجه حسنوف أوامر برفع استعداد قوات الجيش الأذرى الحدودية لتنفيذ عمليات قمع حاسمة وفورية لأى استفزازات محتملة من الجانب الأرمينى، وذلك بعد صدّ وزارة الدفاع الأذرية قصف عابر للحدود قادم من الأراضى الأرمينية.
جدير بالذكر أن الأوضاع فى منطقة ناجورنو-كاراباخ تصاعدت سريعا فى سبتمبر 2020 بعد اشتعال العمليات العدائية بين البلدين، وفى نوفمبر من العام نفسه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الرئيس الأذرى إلهام علييف ونظيره الأرمينى نيكول باشينيان والروسى فلاديمير بوتين، بهدف وقف إطلاق النار فى منطقة النزاع.
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