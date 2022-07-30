عاجل.. رئيس النواب العراقى يعلق جلسات المجلس ويدعو لحوار وطنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، أصدر الحلبوسى بيانا جاء نصه كالتالى:

ها نحن نعيش أوقاتاً صعبةً وحسَّاسةً تتطلَّب منَّا جميعاً كظم الغيض، والتحلّى بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، يتحمَّل فيها الجميع النتائج على حدٍّ سواء، مهما كانت وإلى أى اتجاه ذهبت.

إن الاختلاف فى وجهات النظر، حتى بين الأطراف، حالة طبيعية فى أكثر الدول تقدماً وضمن أرصن ديمقراطيات العالم، ومهما بلغت ذروته فالحوار هو الحل، ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية فى هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر.

ومن منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التى ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستناداً إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامناً من النظام الداخلى لمجلس النواب، تقرَّر:

أولاً: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر.

ثانيا: أدعو القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.

ومن هنا، أدعو جميع الإخوة القادة والكتل السياسية إلى لقاء وطنى عاجل؛ لإنجاز حوار وطنى فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية، وأن يجتمعوا على رأى واحد يحفظ البلاد ومقدرات الشعب، ويعبر بنا من هذه الأزمة التى طالت وطال انتظار الشعب لحلِّها.

وإيمانًا منَّا بقدسية هذه الأيام العظيمة التى سجلت استشهاد الإمام الحسين -عليه السلام- وأهل بيته الأطهار، ولأجل مكانتها؛ نتمنى من الجميع اعتبار هذه المعانى القيّمة، والمسارعة إلى هذا اللقاء فى ظلال المناسبة العظيمة، زماناً ومكاناً.