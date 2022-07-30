وفى مؤتمر صحفى، أمس الجمعة، قال سانشيز: "أريد من الجميع أن يلاحظوا معى أننى لا أرتدى ربطة عنق.. هذا يعنى أننا يمكننا جميعًا توفير استهلاك الطاقة".
وبجدية شديدة، أشار سانشيز، إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات طارئة فى الأسبوع المقبل لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى: "لقد طلبت من الوزراء، وجميع الموظفين العموميين، وأود أن أطلب من القطاع الخاص أيضا، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك أصلا، ألا يضعوا ربطة عنق عندما لا يكون ذلك ضروريًا لأننا بهذه الطريقة سنتصدى لمسألة توفير الطاقة التى لها قدر كبير من الأهمية فى بلدنا".
وضاعفت موجات الحر القياسية من الضغط على أنظمة الطاقة فى أوروبا، وسط مخاوف تهدد محاولات توفير الغاز تحسبًا للحرب الروسية الأوكرانية التى تهدد الأوروبيين بمزيد من تخفيض إمدادات العاز القادم من روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سانشيز يطالب مسؤولى إسبانيا بالتخلى عن إرتداء «الكرافتة» لتوفير الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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