سانشيز يطالب مسؤولى إسبانيا بالتخلى عن إرتداء «الكرافتة» لتوفير الطاقة

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، وزرائه والمسؤولين الحكوميين وموظفى القطاع الخاص إلى التخلى عن ارتداء ربطات العنق "الكرافتات" والاسترخاء، توفيرًا للطاقة فى الوقت الذى تعانى فيه أوروبا من موجات حر قياسية، ويزداد الطلب على أجهزة تكييف الهواء التى تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.





وفى مؤتمر صحفى، أمس الجمعة، قال سانشيز: "أريد من الجميع أن يلاحظوا معى أننى لا أرتدى ربطة عنق.. هذا يعنى أننا يمكننا جميعًا توفير استهلاك الطاقة".

وبجدية شديدة، أشار سانشيز، إلى أن حكومته ستتخذ إجراءات طارئة فى الأسبوع المقبل لتحسين الكفاءة وتوفير الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى: "لقد طلبت من الوزراء، وجميع الموظفين العموميين، وأود أن أطلب من القطاع الخاص أيضا، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك أصلا، ألا يضعوا ربطة عنق عندما لا يكون ذلك ضروريًا لأننا بهذه الطريقة سنتصدى لمسألة توفير الطاقة التى لها قدر كبير من الأهمية فى بلدنا".

وضاعفت موجات الحر القياسية من الضغط على أنظمة الطاقة فى أوروبا، وسط مخاوف تهدد محاولات توفير الغاز تحسبًا للحرب الروسية الأوكرانية التى تهدد الأوروبيين بمزيد من تخفيض إمدادات العاز القادم من روسيا.