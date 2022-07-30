أبو الغيط يدعو جميع القوى السياسية العراقية إلى وقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع القوى السياسية العراقية، العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذى قد يخرج بالأوضاع فى البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الامور عن السيطرة لن تكون فى مصلحة العراق ولا لصالح أى طرف.





وصرح جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام بأن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التى تطالب بضرورة تحمل الجميع المسئولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وان تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية او حزبية ضيقة. وأوضح المتحدث أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسى للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسى مع البعد عن التشنج أو الرغبة فى الاستئثار.

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