الحرائق تلتهم أكثر من 21 ألف هكتار من الغابات فى فرنسا- فيديو

جدة - نرمين السيد - كشفت مقاطع فيديو جوية، اليوم السبت، عن حجم الدمار الذى أحدثته الحرائق المتنقلة فى المناطق المحاذية لساحل جيروند، جنوب غرب فرنسا، حيث أتت تلك الحرائق على 21 ألف هكتار من الغابات على الأقل.





وأجبرت الحرائق عشرات الآلاف من الفرنسيين على إخلاء بيوتهم، واضطر العديد من المصطافين لقطع إجازتهم بدلاً من البقاء فى ملاجئ موقتة أقامتها السلطات المحلية.

ووفقًا للفيديو الذى نشرته شبكة "يورونيوز"، فقد أظهرت المقاطع المصورة المنطقة العازلة التى عمل عليها رجال الإطفاء خلال الأيام الماضية، لمنع تمدد النيران إلى مناطق آخرى.

ومنذ أسبوعين تقريبا، بدأت فرنسا فى تسجيل مستويات حرارة قياسية، وصلت إلى أكثر من 40 درجة، ما تسبب فى إندلاع حرائق الغابات على نحو واسع.

وقبل أيام، أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول توران، أن نسبة الوفيات ارتفعت بـ7%، وبلغت 700 وفاة، فى الفترة ما بين 29 يونيو و5 يوليو، بسبب موجة الحرارة التى مرت بها فرنسا.

وأضافت الوزيرة، أن أكثر من 3850 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات بشكل عاجل، بسبب تعرضهم إلى مشاكل تنفسية وأخرى متعلقة بتلوث البيئة.