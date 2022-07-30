تونس ترفض التدخل الأمريكى.. وتستدعى القائمة بأعمال سفارة واشنطن

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى أصدر بيانًا بشأن المسار السياسى فى تونس، إضافة إلى تصريحات أدلى بها السفير المعتمد فى تونس أمام الكونجرس الأمريكى، والتى وصفتها الخارجية التونسية بأنها غير مقبولة.

وأعرب وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، اليوم، عن دهشة تونس الشديدة إزاء هذه التصريحات والبيانات، قائلاً إن هذا الموقف الأمريكى تدخل غير مقبول فى الشأن الداخلى الوطنى، مشددًا على تمسك تونس بسيادتها الوطنية واستقلال قرارها، وترفض أى تشكيك فى مسارها الديمقراطى.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن تفهمها لمخاوف المعارضة فى تونس بشأن الحقوق والحريات بعدما تم التصديق على الدستور الجديد، حيث طالبت واشنطن بوضع قانون انتخابى يضمن مشاركة سياسية واسعة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى نهاية العام الجارى.