نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر لعبة ببجي موبايل في الهند|| تفاصيل حظر pubg mobile من متجر بلاي واب ستور في المقال التالي

عمر شويل - جدة حظر لعبة ببجي موبايل في الهند، ولقد قامت الحكومة الهندية بعملية حظر لعبة BGMI بموجب مادة 69A وذلك كان من قانون خاص بتكنولوجيا المعلومات الهندية بحيث تعتبر لعبة BGMI أنها النسخة الهندية وذلك من لعبة ببجى PUBG والتي تم التجاوز في وقت متأخر نسبة أكثر من مئة مليون لمستخدم مسجل في دولة الهند بحيث تم إعادة إطلاق هذه اللعبة في دولة الهند باستخدام اسم آخر وهو BGMI، وذلك من قبل عام واحد وهذا كان بسبب المطالب الشديدة لدى اللاعبين.

لعبة ببجي موبايل

ولقد قامت الحكومة الهندية بحظر اللعبة (BGMI) وهي مستشهدة بالعديد من أوامر وذلك من الحكومة الهندية من بعد عام واحد من حظر دولة الهند اللعبة الشهيرة ببجى PUBG وهذا على حسب تقرير رويترز، وقامت الحكومة الهندية بإتمام حظر لعبة تنسيق الساحة للمعركة الملكية، وذلك عن طريق استخدام قسم واحد من قانون تكنولوجيا المعلومات والذي تم الإستناد إليه منذ سنة 2020 ميلادي لكي يتم حظر التطبيقات الصينية وهي المتعلقة بالأمن القومي وحظر مخاوف مشاركة البيانات، وذلك على حسب أفاد مصدر لرويترز.

ولقد تم الذكر من الشركة المطورة لدى لعبة ببجى على الهاتف، وهي شركة “كرافتون جيم يونيون” Krafton، بإنها سوف تقوم بأن توضح كيفية إتمام إزالة اللعبة وتم توضيح السبب لعقب الحصول على الكثير من المعلومات الواضحة وذلك من الحكومة بذلك الشأن.

وتعتبر لعبة BGMI هي تطبيق من بين أكبر التطبيقات الذي تم إعادة إطلاقها وتم تغيير العلامة التجارية الخاصة بها وذلك من بعد أن تم الحظر من حكومة الهند لعبة PUBG mobile وذلك في شهر سبتمبر لعام 2020 ميلادي وإلى الآن أيضًا، وتم الحظر من الحكومة الهندية تطبيقات بعدد أكثر من 270 تطبيق، لكي يتم الاشتباه في كيفية سرقة بيانات الأشخاص المستخدمين من دولة الهند وأيضا من تم بنشاركتها مع الكيانات الصينية.

منظمة PRAHAR تطال بحظر BGMI

منظمة PRAHAR وهي عبارة عن منظمة غير ربحية وهي تعمل لكي التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى المجتمع، قامت بكتابة رسالة وذلك لوزارة الشؤون الداخلية وأيضًا وزارة تكنولوجيا المعلومات، تقوم بمطالبة حظر لعبة BGMI وهذا بموجب المادة رقم 69A وذلك من قانون تكنولوجيا المعلومات.