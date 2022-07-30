نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “TODAY” استخراج نتائج القبول بجامعة الكويت ٢٠٢٢ وأسماء المقبولين في الجامعة 2022 عبر موقع portal.ku.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت عن موعد إعلان نتائج القبول بجامعة الكويت ٢٠٢٢، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2022 عبر العديد من طرق الاستعلام، وجاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية لجامعة الكويت عبر الموقع الإلكتروني لجامعة الكويت ku.edu.kw، وأعلنت الجامعة أن أسماء مقبولي جامعة الكويت سيكون عبر رابط portal.ku.edu.kw، وهو الرابط الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

ووفقا للإعلان الرسمي الذي تم نشره عبر الصفحات الرسمية للجامعة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أن الإعلان عن نتيجة المقبولين في جامعة الكويت 2022 سوف يكون مساء اليوم السبت الموافق 30 من يوليو 2022 وتحديدا في الساعة الثامنة مساء، ويستطيع المتقدمين للالتحاق بجامعة الكويت البدء الاستعلام عن أسماء المقبولين بالجامعة بالعديد من الطرق سوف نتناولها بالتفصيل.

نتائج القبول بجامعة الكويت ٢٠٢٢

أعلنت جامعة الكويت أن النتائج سوف تكون متاحة بحلول الثامنة من مساء اليوم، وسوف يتم عرض أسماء المقبولين عبر شاشات VOX وذلك في مجمع أفنيوز، وهذه هي أول طريقة للاستعلام عن أسماء المقبولين للعام الدراسي 2023 عبر شاشات VOX في مجمع الأفينوز مول الذي يقع في منطقة الري الصناعية.

رابط أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2022

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت عبر ملف PDF سوف يتم نشر هذا الملف عبر رابط الموقع الإلكتروني للقبول والتسجيل بالجامعة، ويمكن استخراج النتيجة عن طريق الخطوات التالية:

نتيجة القبول في جامعة الكويت 2022

وطالبت إدارة الجامعة الطلاب الذين سيتم قبول تسجيلهم بالجامعة بسرعة تسديد مصروفات الجامعة حتى يتم التأكيد على القبول بالجامعة، وذلك حسب الموعد المحدد من قبل إدارة الجامعة، ويمكن للطلاب الذين سيتم قبول اسمائهم تسجيل الدخول على حسابهم الخاص بالجامعة للتعرف على جميع مستجدات الجامعة وإداراتها المختلفة. كما طالبت الجامعة الطلاب عند تقديم الطلاب لأوراقهم في الجامعة أن يلتزموا بكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا بين الطلاب.