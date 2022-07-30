العالم اليوم - فيديو يوثق.. إلقاء قنبلة يدوية على ملعب خلال مباراة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 04:22 مساءً - وثق مقطع فيديو لحظة انفجار قنبلة يدوية في ملعب الكريكيت الرئيسي في العاصمة الأفغانية كابول خلال مباراة بالدوري المحلي يوم الجمعة.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن شخصين لقيا حتفهما إثر الانفجار، الذي وقع وسط الجماهير التي كانت تشاهد مباراة بين فريقين من دوري شباجيزا للكريكيت المحلي.

وذكر خالد زادران المتحدث باسم شرطة كابول، اليوم، أن "الانفجار وقع بسبب قنبلة يدوية، ولقي اثنان حتفهما وأصيب بعض مواطنينا"، مضيفا أن قوات الأمن تبحث عن المسؤولين عن الهجوم.

وأضاف لرويترز: "توقفت المباراة لفترة. بعد تنظيف المنطقة، استؤنفت المباراة".

وكان مسؤولون، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمجلس الكريكيت، نسيبخان قد تحدثوا في بادئ الأمر عن إصابة أربعة دون سقوط قتلى نتيجة الانفجار.

وأبرز خان أنه لم يصب أي من موظفي أو لاعبي المجلس.

والكريكيت رياضة ذات شعبية كبيرة في أفغانستان، ويواصل المنتخب الوطني للبلاد تقديم أداء جيد على الساحة الدولية على الرغم من الموارد المحدودة وعدم الاستقرار في الداخل. وتم تصنيف عدد من الأفغان بين أفضل اللاعبين في العالم.