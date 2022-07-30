نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في مصر|| رابط وكيفية الإستعلام عن النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في مصر، سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس 2022 أي أن النتائج ستعلن يوم الخميس 4 أغسطس بحسب تقارير رسمية من وزارة التربية والتعليم، وقالت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” لطلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة فى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس”وأن ما تم تداوله من إعلان نتيجة الدور الأول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليوم أو السبت لا صحة له.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إن نتائج شهادة الثانوية العامة لا تزال في طور المراجعة والتصحيح والتحقق من صحة هذه النتائج، وأوضحت وزارة التربية والتعليم” إن امتحانات الدور الثانى من امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021-2022 ستعقد في أغسطس، وأوضحت طريقة وميعاد التظلمات والشكاوى على نتيجة الثانوية العامة والتى سوف تبدأ بعد 15 يوم من إعلان نتيجة الثانوية العامة،ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت يوم الخميس الماضى 21 يوليو 2022 عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة ونظام التظلمات وأعلنت أيضاً عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد وجدول الدور الثاني.

خطوات الحصول عن نتيجة الثانوية العامة 2022

• يجب على الطالب الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

• كتابة الطالب لرقم الجلوس الخاص به.

• انقر فوق أيقونة عرض النتائج.

• وأخيراً ستظهر النتيجة خلال لحظات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وبخصوص تغيير الدرجات في الثانوية العامة 2022، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بخصوص إعلان نتيجة الثانوية العامة فهو غير صحيح،وأشار الوزير إلى أن التصحيحات الإلكترونية متوفرة بالكامل، وجميع حقوق الطلاب محفوظة، وهذه المطالبات غير محمية، وأن من يقول غير ذلك فهو مروج للإشاعات وأن هذه الإدعاءات ليس لها من الصحة.