مجددًا.. إضراب سائقى القطارات يوقف حركة السكك الحديدية فى بريطانيا

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، ينظم هذا الإضراب نقابة سائقى القطارات "إيه.إس.إل.إى.إف"، والمقرر أن يستمر لمدة 24 ساعة، ويشمل نحو ربع شبكات السكك الحديدية فى بريطانيا، ليكون ثانى أكبر إضراب من نوعه فى تشهده بريطانيا هذا الأسبوع.
وكان حوالى 40 ألف شخص إضرابا كبيرا يوم الأربعاء، وجميعهم ينتمون لنقابتى "آر.إم.تى"، و"تى.إس.إس.إيه"، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية.
وتسبب ارتفاع التضخم وعدم تناسب الأجور فى تفاقم التوترات العمالية فى قطاعات مختلفة فى بريطانيا، خصوصا قطاعات الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء، حيث وصل تضخم أسعار المستهلكين حاليا 9.4%.
وبحسب "رويترز"، قالت تقديرات شركة "نتوورك ريل" التى تدير البنية التحتية للسكك الحديدية فى بريطانيا،
إنه من المتوقع حدوث اضطراب كبير فى حركة القطارات طوال اليوم السبت وصباح غد الأحد.
وتسبب إضراب اليوم فى إلغاء جميع الرحلات التى يديرها سبعة من أصل 34 مشغلا للقطارات فى بريطانيا، بما فيها الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنجلترا، بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التى تربط لندن بجنوب غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا وإدنبره.
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