بعد انتشار بكتيريا خطيرة.. منع السباحة فى 28 موقعا داخل إيطاليا

وحسبما ذكرت "يورونيوز"، فقد أجبرت الجهات المعنية فى إيطاليا المواطنين على الغوص فى أماكن محددة، وحظرت مواقع أخرى بعدما أظهرت نتائج الفحوصات انتشار هذه البكتيريا، وهى أحد أنواع الجراثيم التى تعيش فى أمعاء الثدييات بكثرة.
وشملت الفحوصات ما يقرب مئة نقطة، فأظهرت النتائج أن 26 موقعًا من المواقع المتضررة تتركز على طول ساحل رومانيا ريفييرا فى البحر الأدرياتيكى، التى تعتبر من أكثر المعالم السياحية زيارة فى إيطاليا، فى الصيف.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض المرض الذى تسببه الإصابة بجرثومة "الإشريكية القولونية" المغص والإسهال، وقد يتطور فى بعض الحالات إلى إسهال دموى، ومن أبرز أسباب الإصابة بها هو انتقالها من البراز إلى الدم.
كما أشارت المنظمة إلى أن الإصابة بهذه الجرثومة والبكتيريا يحدث غالبا إذا كانت الماء ملوثة بالبراز، ويعود ذلك فى العديد من المناطق إلى اختلاط مياه الصرف الصحى مع مياه الشرب، مما أسفر عن وقوع إصابات عدة.
كذلك، يمكن أن تنتقل الجرثومة إلى الإنسان إذا كان الطعام الذى يتناوله ملوثا بالبراز، وهو ما يحدث بسبب إهمال النظافة الشخصية، ومسك الطعام بيد ملوثة. وتشير التقارير الإيطالية إلى تسجيل العديد من حالات الإصابة بهذه البكتيريا فى المطاعم.
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