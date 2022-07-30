العالم اليوم - فيديو.. لحظة اقتحام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء ببغداد

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة اقتحام البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء ببغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 يوليو 2022 03:21 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، اليوم السبت، بدخول حشود من المتظاهرين البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد.

ورصد مقطع فيديو رصدته كاميرا "دوت الخليج" دخول جموع كبيرة من المحتجين عبر البوابة الرئيسية التي تؤدي إلى أكثر المناطق حساسية داخل المنطقة المحصنة.

وقال مراسلنا إن "هذا هو الدخول الأكبر للمتظاهرين، هناك حشود أخرى قادمة من الجسر باتجاه المنطقة الخضراء.. مع الإشارة إلى أن هذه البوابة الرئيسية لم يدخل منها المتظاهرون من قبل".

وأضاف: "هذه البوابة تقود إلى مبنى مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى.. أزيلت كل الحواجز الأمنية أمام المتظاهرين، كما أن قوات مكافحة الشغب لم تعد تواجه الجموع وتلتزم الحياد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه من أعداد كبيرة من المتظاهرين.

ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر، وحاولت القوات الأمن مرارا منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء دون جدوى.

ويطالب أنصار الصدر بعدم ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة، لكن المطالب اليوم ارتفعت بإسقاط الطبقة السياسية كلها في العراق، كما أفاد مراسلنا.