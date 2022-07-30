Live.. متابعه حيه لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد manchester united VS atletico madrid

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، وهذا الموضوع مرغوب عند جمهور ومحبي كرة القدم ويشغل بال الكثير منهم بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد وفي يوم السبت الذي يوافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 ميلادي يوجد لقاء ودي، وهذا من أجل أن يتم الاستعداد بكل قوة لدى الموسم الرياضي الجديد لعام 2022/2023، بحيث سوف يكون كلا من الفريقين وذلك يكون أمام التحديات المليئة بالقوة والخطورة.

ولقد كان فريق مانشستر يونايتد لقد اكتسح فريق ليفربول وذلك كان بنتيجة (4-0)، وفي أول لقاء ودي وهذا كان يوافق تاريخ يوم 12 من شهر يوليو الجاري لهذا العام 2022 ميلاديا، وقام أيضًا بالفوز في المباراة الودية وهي الثانية على الفريق الأسترالي ملبورن فيكتوري وذلك كان بنتيجة (4-1) وهذا يوافق تاريخ يوم 15 من شهر يوليو الجاري لعام 2022، وتلاه أيضًا الشياطين الحمر بعملية الفوز (3-1) وذلك كان في الودية الثالثة وهذا على كريستال بالاس، وتم التعادل في النتيجة (2-2) وهذا كان أمام أستون فيلا، وذلك بتاريخ يوافق يوم 23 من شهر يوليو الجاري لعام 2022 ميلادي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد

ولقد تم الإعلان من القناة العراقية الرابعة الرياضية من خلال نقلها لدى فعاليات مباراة الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد والفريق الإسباني أتلتيكو مدريد الودية، ويكون بياناتها هي:

القمر الصناعي لهذه القناة هو النايل سات.

وتردد القناة 11334 H.

معدل الترميز يكون 27500.

وكما من الممكن أن يتم متابعة هذا اللقاء بشكل مباشر من خلال شاشة قناة تسمى مانشستر يونايتد الأساسية وهي متواجدة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت.

موعد مباراة فريق مانشستر يونايتد وفريق اتلتيكو مدريد الودية

عندما يآتي موعد انطلاق فريق مباراة مانشستر يونايتد وفريق أتلتيكو مدريد الودية، وذلك في يوم السبت الذي يوافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري لهذا العام 2022 ميلادي، وهذا سوف يكون على ملعب أوليفول المتواجد في النرويج، سوف يبدأ أحداثها في تمام الساعة الـ13:45 بالدقيقة وذلك في الظهر بتوقيت الخرطوم والقاهرة وطرابلس، وفي تمام الساعة الـ14:45 بالدقيقة وذلك بتوقيت الدوحة مكة المكرمة والقدس الشريف، وأيضًا في توقيت الـ15:45 بالدقيقة وذلك في عصر اليوم وهذا بتوقيت أبوظبي.

نتيجة الشوط الاول من مباراة مانشيستر يونايتيد واتليتيكو مدريد

انتهي الشوط الاول من مباراة مانشيستر واتليتيكو من المباريات الودية للاندية بالتعادل السلبي.