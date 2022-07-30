نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش طلاق تاني ٧ شروط هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة في قانون الاحوال الشخصية الجديد اطلع عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحاول الحكومة المصرية في الفترة الحالية أن تقوم بإجراء مجموعة من التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، والقوانين الخاصة بالأزواج لتكون التعديلات الجديدة في صالح الزوجة لإنصاف المتضررات منهن، ومن خلال المقال التالي نساعدكم على معرفة أهم التعديلات التي يقرها القانون في الفترة التالية.

شروط الطلاق الأساسية

نصت المادة التي تختص بالمطلقين في قانون الأحوال الشخصية على مجموعة من الشروط يمكن ذكرها في الصورة التالية:

أن يكون الزوج عاقل.

يكون في كامل وعيه عند وقوع الأمر والنطق بالكلمة.

نطق اللفظ نفسه طالق.

ومن أبرز شروط وقوع الطلاق والتي لا بد أن يعرفها الكثير من الأشخاص هو أن الأشخاص لا بد أن يكون مكتمل الأهلية حتى يحسب له هذا الطلاق.

كما أن الشخص لا بد أن يكون في كامل وعيه لانه إذا كان مغيب أو مجبر فلن يتم احتساب الطلاق له ولن تقع تطليقة.

وجود توكيل رسمي في حال نطق بها من ينوب عنه.

حيث أنه لا بد من سريان التوكيل في الأمور الزوجية يكون صلاحيته عامين فقط.

حسبان الطلاق الشفوي بتطليق واحدة.

يطبق وقوع الطلاق بعد إقرار الزوجين أمام جهة رسمية بحدوثه.

كما أنه في هذه الحالة سوف يحق للزوج تطليق زوجته ثلاث مرات.

كما أنه بعد وقوع الثالثة لا تعود المرأة لزوجها إلا بعد زواجها برجل آخر.

نص قانون الطلاق

قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي يهتم بها المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعد تعدد الشائعات في امور الطلاق بين الزوجين، وانه اصبح الامر اكثر من رأي لذلك احتاج المواطنين إلى قانون رادع في ذلك الشأن واضعا الأسس التي يجب أن يسير عليها الأزواج في حال رغبتهم في إنهاء عقد الزواج.

جاءت المادة الرابعة والأربعين من قانون الأحوال الشخصية بينما يختص الأزواج بوجود عدة شروط يجب أن يتم توافرها لتحقيق وقوع الطلاق وإنهاء عقد الزواج، ويكون ذلك الفسخ أو الطلاق أو الخلع أو وفاة أحد الزوجين.

وجاءت المادة السادسة والأربعين مفصلة أكثر للقانون واضعة شروط غليظة تبين مدى قدسية الرباط بين الزوجين.

كيفية تجنب الطلاق في الحياة الزوجية

توجد مجموعة كبيرة من الأمور التي لا بد أن يعرف عنها الزوج والزوجة قبل أن يدخلوا في مرحلة الزوج وهذه الأمور سوف تبعدهم كل البعد عن أمور الطلاق ومنها:

عدم الحديث عن المشاكل أمام الأهل والاقارب.

عدم اللجوء إلى أي طرف ثالث لحل المشاكل بين الزوجين.

ان تقدم الزوجة الاحترام للزوج وكذلك الزوج.

قد يكون التعامل مع المشاكل الزوجية بطريقة صحية أمرًا صعبًا للغاية ، خاصة وأن التوتر يمكن أن يأتي من العديد من المصادر والأسباب المختلفة. بما في ذلك ما له علاقة بقلة التواصل وزيادة المسافة أو فقدان الحب بين الأزواج والتصورات السلبية للعلاقة الزوجية ، أو الأسرة والضغوط المالية ، مما يتسبب في خلافات وخلافات بين الأزواج لتصبح واحدة تتطلب المزيد من الجهد للحفاظ على زواج ناجح علاقة حدث شائع ومتكرر.

ومن المعروف أن الحفاظ على العلاقات الزوجية يكون أمر في غاية الصعوبة والذي لا بد من مواجهة هذه المشاكل قدر الإمكان والعمل على التخلص منها حتى تستمر الحياة الزوجية بين الزوجين بنفس الشغف في البداية ولهذا السبب وضحنا لكم كيفية الحفاظ على حياة سعيدة خالية من كل انواع المشاكل والصراعات بين الزوجين.