نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحث بالأسماء نتائج توجيهي فلسطين 2022 رابط-نتائج-توجيهي-فلسطين-2022 || توجيهي – نتائج الثانوية العامة في فلسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج توجيهي فلسطين 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم السبت، موعد صدور نتائج دليل المدارس الثانوية لعام 2022وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضر في بيان صحفي، إن “الوزارة” ستكشف عن نتائج دليل التعليم الثانوي العام 2022 لتبديد سوء التفاهم والشائعات والسماح للطلاب وأهاليهم بالاستعداد لهذا اليوم.

نتائج توجيهي فلسطين 2022

من خلال إدخال رقم المقعد للحصول على الأجرة والنتائج على موقع الوزارة، أو عن طريق الاشتراك في خدمة الرسائل النصية المجانية المقدمة من “جوال” و “Ooredoo”، سيتم إعلان النتائج.

هذا العام، اجتاز أكثر من 87000 تلميذ و 48000 تلميذة، بما في ذلك 39000 رجل و 48000 امرأة في 729 فصلًا دِرَاسِيًّا، امتحان القبول بالمدرسة الثانوية.

بلغ عدد الطلاب الذين خضعوا للاختبارات في المجال العلمي 23 ألفاً و 271 ألفاً، و 65 و 173 ألفاً في المجال الأدبي، و 4123 في المجال التجاري، و 1418 في المجال الشرعي.

ودحضت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم السبت، قائمة أكبر عشر شخصيات علمية وأدبية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحثت وسائل الإعلام والناشطين على التحقيق. وبحسب حديثه، قال مدير عام التقويم والقياس بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عوض: “سأقدم استقالتي على الفور إذا تأكدت من تسريب أي علامة قبل الإعلان الرسمي”.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

وصرح محمد عوض مديرا عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي بالنتائج أن إجمالي عدد المتقدمين في جميع الفروع بلغ (85302) طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الناجحين وبلغ عدد الطلاب 58107 طالباً وبنسبة (68.12 بالمائة) موزعين على كل فرع.

وأكد عواد حرص الوزارة على توفير وتوحيد العوامل التربوية وفق إمكانياتها القصوى ولجميع الطلاب مع مراعاة الخصوصية الدينية والصحية حيث توفر التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظم الفحص للسجناء داخل سجون الاحتلال وافتتاح قاعات الامتحانات للطلاب المرضى في المستشفيات وفق إجراءات الامتحان.

وتابع:” اتخذت الوزارة هذا العام عددا من القرارات اللازمة للحفاظ على مكانة ومصداقية ومصداقية الامتحان، مثل تلك المتعلقة بطبيعة الأسئلة وغيرها من الأمور، بما يحفظ مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الفروق الفردية، وقدرات الطلاب المختلفة، بالإضافة إلى التدابير الوقائية الأخرى ” وكان الهدف هو الحفاظ على نزاهة الامتحان.

رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتبه ، الإثنين 25 يوليو 2022، عن إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة رسمياً يوم السبت 30 يوليو 2022، بعد أن استكملت وزارة التربية والتعليم جميع إجراءات التصحيح والتدقيق وذكر أنه سيعقد مؤتمر صحفي بهذا الشأن وشرح النتيجة المرجوة بالتفصيل وأتمنى النجاح للتلاميذ.

فلسطين توجيهي 2022

صرح صادق الخضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المتخصصة، تقوم حاليا بإعداد الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم والاستعلام عن طريق الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة. في السنوات السابقة.

موقع نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية moehe. gov. ps.

أو أدخل عنوان URL المباشر لنتائج psge. ps للمدرسة الثانوية.

للمدرسة الثانوية. تحديد نتيجة الثانوية العامة امتحان التوجيهي.

حدد القسم الذي التحقت به.

سجل المعلومات التالية:” الاسم/ رقم المقعد المكون من 6 إلى 8 أرقام “.

للكشف عن تفاصيل النتيجة، انقر فوق الرمز المسمى عرض النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

والجدير بالذكر أنه يمكن طرح الأسئلة من خلال الرسائل القصيرة عبر الشبكات العاملة في فلسطين، شبكة الاتصالات الفلسطينية، وقد صرحت الوزارة أن هذه الخدمة ستكون متاحة للطلاب مجانًا كوسيلة لهم للحصول على نتائج امتحاناتهم.