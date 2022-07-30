متى يستحق المشترك صرف معاش التقاعد؟.. بالتزامن مع إيداع رواتب التأمينات المؤسسة العامة تُذكر

بالتزامن مع إيداع رواتب التأمينات يبحث المتقاعدين عن متى يستحق المشترك صرف معاش التقاعد؟ وهو مجال حديثنا اليوم، وجديرًا بالذكر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصرف معاشًا للأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد أوالتوقف عن العمل نتيجة العجز أو إصابة عمل، والسؤال هنا متى يستحق المشترك معاش التقاعد ومتى يصرف هذا المعاش؟ وما هي شروط الحصول على المعاش؟ المزيد من التفاصيل سنوضحه عبر التقرير التالي من خلال موقع ثقفني.

متى يستحق المشترك صرف معاش التقاعد؟

مؤسسة التأمينات تقوم بتقديم الحماية الاجتماعية للموظفين المدنيين والعاملين في القطاع الخاص وحتى الموظفين العسكريين، ويحصل الموظف بعد التقاعد على مبلغ شهري يتم خصمه مسبقا أثناء عمله ويسمى بالمعاش، ويصرف هذا المبلغ بعد الوصول لسن التقاعد أو طلب الحصول على معاش مبكر، وفي حالة وفاة المشترك يتم صرف المعاش إلى أحد المستحقين من التابعين له إذا كان السن أكبر من 18 عام، أما في حالة أن المستحق أقل من السن (قاصرا) أو فاقد للأهلية يتم صرف المبلغ للوصي عليه، ويحصل المشترك على المعاش إذا توفرت فيه التالي من الشروط:

الوصول إلى سن التقاعد وهو سن الستين أو أكثر.

التوقف عن مزاولة العمل الخاص أو العام.

مدة الاشتراك في النظام لا تقل عن (12) شهرا.

يجب أن تكون مدة اشتراك الشخص 300 سهرا في حالة طلب معاش مبكر، ويتم صرف المعاش في الشهر التالي لطلب المعاش.

تحصل أسرة المشترك على معاش الشخص في حالة الوفاة أو التوقف عن مزاولة العمل نتيجة الإصابة أو العجز (وذلك إذا كان الشخص مشترك مدة 120 أو 60 شهر).

موعد صرف المعاشات التقاعدية من مؤسسة التأمينات الاجتماعية

شرحنا شروط الحصول على معاشات التقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يصرف معاش التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن قد يتأخر أو يتم صرفه مبكرا عن الموعد بيوم أو يومين إذا كان يصادف أحد العطلات أو المناسبات، لهذا سيتم صرف معاش شهر أغسطس يوم الأحد القادم والذي يوافق الثالث من شهر محرم عام 1444 ه‍ ويوافق ميلاديا يوم 1 من شهر أغسطس عام 2022، حيث يستطيع المشترك صرف راتب المؤسسة مع بداية الشهر القادم إن شاء الله.